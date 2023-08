Délelőtt a Haszkovo-lakótelepen, a Stromfeld utcában élőkkel beszéltem, akik panaszkodtak, náluk bizony nem esett egyetlen csepp sem. Nem úgy a város déli és nyugati részein, ahol még nagyobbnak tűnt a készülő vihar, mint amekkora valójában volt. Esett is bőven ezeken a részeken, amit a kora délután készített fotó is bizonyít. A muskátlilevelek a napsütés ellenére is őrzik a reggeli eső cseppjeit.

Veszprém ezen a hétvégén vízválasztó lett…