Lapunk, a Napló írt először a problémáról, amire sürgős megoldást kell találni, legkésőbb a tél beálltáig. Azóta több médium foglalkozott a témával, így összességében már mintegy hatszázezer forint gyűlt össze, ugyanis mobilházakat vennének a bajba jutott családoknak. Van köztük özvegyember, idősebb pár, gyermekeit egyedül nevelő anya.

A híradások kapcsán jelentkezett a Stage Pass együttes dobosa, Szórády Szabolcs és felajánlotta, hogy jótékony koncertet adnak. Ingyen fellépnek és a hangtechnikát is biztosítják. Csatlakozik hozzájuk Márió, a harmonikás, továbbá Roni és Suzy, akiket a közönség slágerek, mulatós zenék eladása miatt kedvel – tájékoztatta lapunkat Németh Adrienn gici polgármester, aki igyekszik segíteni a rászorulóknak, kezdeményezte az összefogást érdekükben, ami remélhetőleg eredménnyel jár. Azt is elmondhatta már, hogy a zenés délutánt, estet Gicen tartják meg, szabadtéren és még egyeztetések folynak arról, hogy szeptember 15-én, pénteken mások is fellépnek a jó cél jegyében. Nem drága belépőjegyeket árulnak majd és az áruk adománynak tekinthető, ugyanis az így befolyó bevételt teljes egészében hozzáteszik a már összegyűlt összeghez. Több millió forintra lenne még szükség.

A faluvezető úgy véli, ha most segítséget kapnak ezek a családok a lakhatásuk megoldásához, akkor túljutnak a nehézségen és a továbbiakban fenn tudják tartani magukat, mivel a felnőttek dolgoznak. Már egy pincészet is jelentkezett, hogy jótékony licitre bocsátja borritkaságát és továbbra is várják az önzetlen emberek forintjait. Az önkormányzat alszámlát hozott létre az adománygyűjtésre, a felajánlásokat a 11748007-15431765-10030008-as számlaszámra lehet utalni, kérjük, hogy a segítők a megjegyzésbe írják be: "Segítség cselédházakban élőknek".