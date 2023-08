A Tapolcai Bárdos Lajos Székhelyintézményben az első osztályosok már gólyatáborban ismerkedtek iskolájukkal, pedagógusaikkal és egymással. A könyveket átvették, s nagy izgalommal, várakozással ültek be az iskolapadba. Az egyik anyuka, Nagy Judit kérdésünkre elmondta, hogy főként a zenei vonal miatt iratkoztak a Bárdosba, de hozzátette, hogy mindegyik iskolát megnézték, s kislánya, Bíborka szeretett volna mindenképpen idejönni. – Szerencsés, hogy találkozott kettőnk akarata, hiszen látva muzikális beállítottságát, érdeklődését én is a Bárdost választottam. Sok jót hallottam ismerőseimtől az itt folyó pedagógiai munkáról, és persze azt is szeretném, ha zene felé ma is meglévő nyitottsága a későbbiekben is megmaradna, illetve mélyebb tudássá fejlődne – fogalmazott Nagy Judit.