Két utcanévtábla is alátámasztja ezt, ami a fotón szerepel, még ha nem is kivehetően. Eddig két verzió. Viszont ez az utca (még nem tudjuk a nevét) a Thököly utcából ágazott ki régen, ma inkább annak folytatása. Az Árva utca egy hármas elágazónál igazából szűken lefelé halad, míg a kérdéses szakasz picit jobbra kanyarodva a Völgyikút utcához visz fel. Emlékszem, a Thököly–Galamb sarokház falán sokáig szerepelt egy régi Galamb utca tábla. Ma viszont annak helyén egy Thököly Imre utca felirat olvasható, de a háznak a kérdéses szakaszra néző oldalán, amire kíváncsiak vagyunk, harmadik verzió. Gyerekkori mániám volt Veszprém misztikus részeit kutatni, jártam a várost, gyűjtöttem a térképeket, őrzök is egy 1957-est még, melyen Galamb utca szerepel, ami majdnem derékszögben nyílik a Thökölyről, majd a Galamb később hegyes szögben megtörik, s ez Táborállás utcaként folytatódik, a ma is meglévő Csutorás és Malom utca s a Giricses lépcső egykor a Táborállás nevű utcáról nyílt. Negyedik verzió!

A Thököly név biztos nem befutó, mert a fekvőrendőrnél véget ér, az Árva sem, esetleg az utca egyik házának telekhatára húzódik csak itt, a Táborállás névre meg szerintem alig emlékszik már valaki. Egy későbbi térkép viszont megerősíti a Galamb nevet – szerintem ez lesz a mérvadó, így a Google maps-nek is félig igaza lesz.

Mindenesetre, aki ide készül postásnak, előbb mindenképpen végezzen el egy nyomozóiskolát.

Végül még annyit, a terület egyértelműen átépült az évtizedek során, a kíváncsiságom nem az épületekre, hanem konkrétan a fekvőrendőrtől a nyugdíjasház-parkolóig húzódó közterület nevére korlátozódik.