Korábban naponta ingáztam Veszprém és Győr között a 82-esen. Amikor egyszer Zircen letértem a főútról, hogy itt vásároljak be a városközpontban lévő áruházban, hirtelen úgy éreztem, életveszélyben vagyok, nem értettem, ki, hogyan, merre tart, merre akar menni, merre mehet, kinek hol van elsőbbsége a Rákóczi téren. Persze, mondhatják, nő vagyok, nem a legjobb sofőr, ami igaz is, de régóta vezetek. S aztán láttam, hogy a helyiek nem pánikolnak ebben a csomópontban, nem is történik lépten-nyomon ütközés. Lassan kiismertem én is ezt a helyet, ahol rengeteg kamion elhalad naponta, sok mezőgazdasági gép, még lovas kocsi is rendszeresen, hétvégente pedig a Balatonra tartók.

A napokban viszont zirciként azt tapasztaltam, a régóta itt lakók többet beszélnek róla. Úgy vélik, a növekedő forgalom miatt egyre veszélyesebb ez a rész, gyalogosoknak, autósoknak is, nemrégiben egy buszos baleset is történt itt. A lakosok többféle változatát tudnák elképzelni átalakításának, átszervezésének. Szóba került köztük újabb zebrák kialakítása, a meglévők távolabb helyezése a kereszteződésektől, például a 82-es és az Alkotmány utca találkozásánál. Továbbá új jelek, sávok felfestése az útburkolatra, például a buszmegállók előtt, ahonnan az autósok is kikanyarodnak a főútra, továbbá a meglévők, a lekopottak újrafestése a 82-esen, ahonnan Veszprém irányából két egymás utáni lekanyarodósáv is van balra. S egy ferde vonalakkal jelzett részt is újra kellene festeni, ez abban segítene, hogy az Alkotmány utcából jobbra kikanyarodók valóban elsőbbséget adjanak a 82-esen haladóknak, onnan esetleg jobbra letérőknek. S itt gyűlik össze óriási tócsába a víz, ha esik.

Nagyon összetett csomópont ez Zirc kellős közepén, háromszög alakú. Szerette volna megtudni lapunk, mi erről a szakemberek véleménye. Milyen lehetséges átalakítások segítenének, van-e azok megvalósítására esély? Kikkel kellene együttműködni e téren? Az önkormányzatnak is van itt útszakasza? A Volán is illetékes, hiszen van egy új autóbusz-állomás a város szélén, a vasútállomásnál, de oda a buszra szállók többsége nem szívesen gyalogolna ki, ezért kell a központban is a fel- és leszállóhely? Esetleg nem is a csomóponttal van baj, csak a közlekedési szabályokat nem betartókkal? Elküldtük kérdéseinket a közútkezelőnek, a városnak és a busztársaságnak.

Sok a gyalogos is a bakonyi város központjában, hiszen itt vannak az üzletek, ide jönnek a turisták az apátsághoz

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. válasza szerint az önkormányzat az előző években foglalkozott az apátság előtti rész átépítésével, erre tanulmányokat is készíttetett. "Társaságunk részéről fejlesztésre csak külön, erre biztosított forrás rendelkezésre állása esetén lenne lehetőség. A közlekedésbiztonság növelésére társaságunk októberben a kopott burkolatjeleket újrafesti, a kézi jelek (gyalogátkelők, iránynyilak) festését már elvégeztük. Továbbá az illetékes minisztérium végezteti Zirc elkerülő útjának tervezését, mely biztosítja majd a forgalom csökkentését, a tanulmányterv már elkészült. A közlekedés valamennyi résztvevőjétől addig is kérjük, hogy figyelmesen, a kihelyezett és hamarosan újrafestett jelzéseket betartva közlekedjenek a csomópontban!" – áll a lapunkhoz eljuttatott közleményben.

A városi önkormányzat levelünkre válaszként két tanulmányt küldött el, az egyik 2015-ben, a másik 2016-ban készült, olvasóink is megnézhetik ezeket a város honlapján. Lehet, hogy az eltelt évek jelentős forgalmi, megterhelési változásai miatt már nem a leginkább ideálisak, aktuálisak az ezekben megfogalmazottak. Az egyik tervben szerepel olyan rajz, amely a Rákóczi téren a jelenlegi zöld szigetet keresztben úttal átszelné, a másik körforgalmat képzel el ide, részben a jelenlegi zöld részeket kisebbítve.

A Volánbusznak eljuttatott levelünkben arról írtunk, hogy olvasóink olykor a buszsofőrök vezetési módját is kifogásolják ezen a részen, sokszor persze dicsérik. S van, amikor nem rajtuk múlik, hogy nem tudnak beállni a járda mellé, hogy ott szálljanak le az utasaik.

Mi a szakmai véleménye a Volánbusznak? Mik a lehetőségei? Foglalkoztak-e a kérdéssel korábban, mostanában, a buszmegállók itteni kialakításával, a buszoknak ebben a bonyolult csomópontban a közlekedésével? – kérdeztük.

A válasz szerint nem autóbusz-állomás van itt, hanem a Zirc, Rákóczi tér megnevezésű megállóhely. "A megálló 82-es számú főútvonal melletti elhelyezkedése valóban megnehezíti járataink közlekedését, az induló autóbuszaink főútra történő kanyarodása a forgalom miatt nehézkes és körülményes. A településen belüli forgalomszervezés az önkormányzat feladata, társaságunk a helyi adottságok szerinti megállóhelyeken és autóbusz-állomáson bonyolítja az utascserét" – áll a Volánbusz lapunkhoz eljuttatott közleményében.