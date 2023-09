Schmidtné Kositzky Anett, a Füredkult ügyvezető igazgatója kiemelte, a fesztivál idén kapcsolódik a Petőfi 200 program rendezvényeihez, így vasárnap irodalmi programot kínálnak. Van lehetőség korhű ruhák kölcsönzésére is, így aki szeretne, csatlakozhat a díszes felvonuláshoz szombat délután.

Dallos Krisztina, a VEB 2023 EKF kulturális projektmenedzsere azt mondta, kiemelt céljuk Veszprém és a régió bemutatása, méltó módon való pozicionálása Európa kulturális-kreatív térképén. – Ezért támogatunk olyan kulturális beruházásokat, programokat, eseményeket, amelyek ezt a hagyományőrzést, az emlékek újszerű módon történő feldolgozását mutatják be – hangsúlyozta. Nagy megtiszteltetésnek nevezte, hogy Balatonfüred is az EKF programjaihoz csatlakozó 116 település között van. Megjegyezte, a Romantikus reformkor fesztivál olyan értékeket képvisel, amelyek az EKF program céljai, értékei is egyben, így például a hagyomány és az innováció. A fesztivál ápolja a reformkori tradíciókat, minden évben megújul, így egyedi, megszólítja a helyi lakosokat és az idelátogatókat is.

Böröcz István, a Balatonfüredi Turisztikai Egyesület elnöke a hagyományápolásra helyezte a hangsúlyt, óriási értéknek nevezve a fesztivált, mellyel megmutathatják város reformkori értékeit. Nagy Klaudia, a Füredkult rendezvényszervezője a rendkívül gazdag programról beszélt, melynek kiemelkedő eseménye lesz a szombat délutáni, korabeli ruhákat bemutató felvonulás. A tájékoztatón korhű viseletben megjelent Mészár Alíz és Szabó Zoltán, a Reformkori Hagyományőrzők Társasága tagjai.