Az ünnepségen Polhammerné Frend Adrienn igazgató bejelentette, hogy az iskola a Pápai Tankerületi Központ pályázatán a villamoshálózat felújítására bruttó 43,8 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el. Az évnyitón Kovács Zoltán országgyűlési képviselő ünnepi köszöntőjében az állami szerepvállalást, az iskola épületének fejlesztéseit emelte ki, amely meghaladja a 100 millió forintot. Mint elhangzott, az elmúlt időszakban az intézmény villamoshálózata, valamint az épület villámvédelmi rendszere teljesen megújult. A Magyar Falu Programnak köszönhetően közösségi terek, a tanári szoba felújítása, nyílászárók és lámpatestek cseréje valósult meg. Új belső átjárót alakítottak ki a politechnika teremhez, továbbá a tornateremhez az előírásoknak megfelelő öltözőhelyiségek és a hozzátartozó vizesblokkok kialakítása történt meg.

Egyházi Andrea tankerületi igazgató elmondta, az állami fenntartású köznevelési intézmények digitális tanulást segítő tereinek fejlesztése pályázatban országosan 6,7 milliárd forintból 180 helyszínen hoznak létre okostantermet, az egyik kedvezményezett a vaszari iskola.

– Ennek keretében egy olyan tanterem lesz kialakítva, amelyet korszerű technológiájú digitális eszközökkel szerelünk fel, így laptopokkal és azok feltöltését is biztosító tárolószekrényekkel, a tananyagok élvezetesebb megjelenését lehetővé tevő vizuális eszközökkel, valamint tárgyalkotó és formázó eszközökkel. A munkálatok jelenleg még folynak – tájékoztatott a tankerületi igazgató.

Polhammerné Frend Adrienn igazgató a fejlesztéseken túl egy másik jó hírrel is szolgált, ugyanis az idei tanévet két első osztállyal, összesen kilenc osztállyal indíthatják, amely szintén fontos az intézmény történetében.

– Köszönöm a szülőknek, hogy bizalmuk jeleként hozzánk íratták be gyermekeiket. Őszintén remélem, hogy ők nálunk is otthonra lelnek, nemcsak értelmük fejlődik majd az évek során, de érzelmileg is gazdagodnak. Örömmel számolhatok be arról is, hogy intézményünk nevelőtestületéből távozás nem történt. Tankerületünk mottóját idézve mondhatom, hogy „a jövő generációjának szolgálatában végezzük tovább a munkánkat a tanulók iránti szeretettel, elkötelezettséggel” – fogalmazott az igazgató, aki ezután bemutatta a tantestület két új tagját, Nagyné Toricska Anitát és Jánosa Péternét. A megjelenteket Mezei Zsolt, Vaszar polgármester is köszöntötte, aki sok sikert kívánt a 312. tanévhez. Az ünnepség után a tanulók elfoglalták osztálytermeiket, a vendégek pedig megtekintették az iskolában történt fejlesztéseket.