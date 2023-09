A tervek szerint a valószínűleg 4. századi szarkofág darabjait elszállítják Nagyvázsonyba. Olyan helyen szeretnék majd kiállítani ezeket, ahol a turisták is láthatják. Magát a feltárt épületet pedig visszatemetik, letakarják.

Megtudtuk, írott forrás nincs arra vonatkozóan, hogy ezt a települést miként hívhatták, milyen státusza lehetett, ám az eddigi információk alapján kijelenthető, hogy egy viszonylag nagyméretű római, úgynevezett villagazdaságnak a temetőjében dolgoznak a szakemberek, melyhez az EKF egyik pályázata is segítséget nyújtott. – Az apróbb tárgyak mellett valójában maga az épület az érdekes. Az építési és az a temetkezési mód, ahogy ezt használták, mert az Pannóniának ezen a részén teljesen szokatlan – hívta fel a figyelmet a régész, aki beszélt arról is: az ásatás befejezése után az eredményeket kiértékelik, feldolgozzák, és akkor komplexebb képet alkothatnak az épületről. Utána egy újabb tervezési folyamat jöhet, melyben az épület bemutatása is terítékre kerülhet. Ez utóbbi egyelőre álom, de szeretnének egyszer odáig eljutni.

Ami addig biztos: az ásatásról, a lelőhelyről is tartanak majd előadást, és Pétervári Tamás régésszel az ásatás eredményeit is megírják a nagyközönség számára is érthető formában.