A részt vevő csapatok száma jelentősen meghaladta a korábbiakat. Évről évre sokan várnak erre az eseményre, és örömmel vesznek részt ezen a családias, népszerű találkozón. A lecsófőző versenyre nevező csapatok között a környező települések csapatai mellett 11 helyi csapat is nevezett, és a résztvevők között fővárosi formáció is volt.

Simon Gábor polgármester úgy fogalmazott, igazi gasztronómiai remekművekkel találkozhatott a zsűri a lecsós ételek tálalása közben. Büszke arra, hogy évről évre nemcsak a kóstolható lecsós ételek száma növekszik, hanem az ételek minősége és esztétikai megjelenése is jelentősen javult, fejlődött. Hozzátette, a Lecsófesztivál egy olyan esemény, ahol a résztvevők valódi szenvedéllyel és kreativitással készítik el ezt a hungarikumnak számító magyar étket. Megköszönte, hogy a zsűri mind a hatvanegyféle lecsót végigkóstolta, minden részletre odafigyelve a legjobbakat díjazta is. Megállapították, hogy az ételek nem csak finomak, de szemet gyönyörködtetőek is voltak.

Navracsics Tibor, a térség országgyűlési képviselője úgy vélekedett, hogy az elmúlt években a rendezvény egyre népszerűbbé vált. Ez azt mutatja, hogy még a koronavírus-járvány és a szomszédos országokban zajló háború ellenére is óriási életöröm van a helyi közösségekben, akik összegyűlnek egy ilyen szép kora őszi napon, hogy az étel mellett beszélgethessenek egymással, mondta a miniszter.

Kulcsár Zoltán, a Dabrókai csárda tulajdonosa, aki több mint 40 éve vezet éttermeket, tolmácsolta a zsűri véleményét, miszerint az idei fesztiválon olyan lecsókat kóstolhattak, amelyek ízviláguk, színviláguk és az összhatás tekintetében is különlegesek voltak. A csapatok igazi mesterműveket alkottak, ami minden egyes falatban érezhető volt. Az alapanyagok minősége, mint a zsír, a paprika, a paradicsom és a hagyma elengedhetetlen a kitűnő lecsó elkészítéséhez. A változatosság érdekében mindenki a saját ízlése és a közösség igénye szerint variálhatta és kiegészíthette a receptjét különféle fűszerekkel, húsokkal és más zöldségekkel is. Van, aki füstölt szalonnát vagy debrecenit is hozzáadott a lecsóhoz, míg mások halat vagy kecskehúst párosítottak hozzá.

A zsűritagok között volt Remete József, a sümegi Kisfaludy Étterem tulajdonosa, Németh Ákos, a somlói Hegykapu étterem tulajdonosa, valamint Baráthné Horváth Kati néni, aki több évtizedig vezette a csabrendeki óvoda konyháját. Az idei évben három különdíjat is kiosztott a zsűri, a Csabrendek-Sümeg Horgászegyesület, a Nap indítok (Sümeg) és a Visszatérők (Tapolca) nevű csapatok részére. A harmadik díjat a csabrendeki „Ilyet még nem ettél” csapata zsebelte be, míg a második helyen Zalaszegvár önkormányzatának formációja végzett. A lecsófesztivál főzőversenyének első helyezését a jánosházi Pokoli Konyha csapata vihette haza.

A versenyt követően délutántól éjfélig neves előadók szórakoztatták a Veszprémgalsára érkező közel 3000 vendéget.