Szemes kérdés 5 órája

A kilátás és a kóstolás: a szőlő ízéhez is hozzátesz a cseszneki vár látványa

Nem is savanyúbb, nem is rosszabb a szőlőtermés a Bakonyban, mint máshol, de az igaz, hogy sok más kerti, szántóföldi növényhez hasonlóan ezen a vidéken két héttel később érik be.

Rimányi Zita Rimányi Zita

A cseszneki vár látványával az alma is zamatosabb Fotó: Rimányi Zita

Már szépen sötétednek a fürtök a levelek rejtekében, és már érdemes megvizsgálni pár szemet róluk. Más az ízük, ha ezt olyan helyen teheti az ember, ahonnan a cseszneki várra látni, ahogy az almakóstolás is más élményt jelent, ha a fáról leszedve haraphatunk bele. A Bakony gyümölcsfái finomságokkal lepik meg az azokat gondozókat évről évre, ahogy a kertekben is jól érzi magát a sokak által kedvelt cukkini, és mostanában jobbára már nem a paradicsom piroslik, hanem sötétlilán növekszik a törökparadicsomnak és tojásgyümölcsnek is nevezett padlizsán.

Szőlő és kert Fotók: Rimányi Zita

