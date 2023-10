Kilencedik alkalommal szervezte meg Dorner László alpolgármester, az Óváros és a Bányásztelep önkormányzati képviselője barátaival a Dióünnepet a bányásztelepi Liliom parkban október 19-én.

− Köszönöm, hogy ennyien elfogadták a meghívásunkat, a műsort úgy állítottuk össze, hogy mindenki megtalálja a neki megfelelő szórakozást - szólt köszöntőjében Dorner László. − Köszönöm a Zöldikék óvodásoknak, a műsort, a szülőknek akik elhozták a gyerekeket, az óvodapedagógusoknak, akik felkészítették őket, az Ajka- Padragkút Táncegyüttes szenior csoportjának és vezetőjüknek, Fodor Eszter néptáncpedagógusnak a fellépést.

Schwartz Béla polgármester köszöntőjében örömét fejezte ki, hogy 4 év után végre ismét szabadon ünnepelhetünk. Ő a zserbótisztelők táborába tartozik, és kérte az alpolgármestert, hogy legközelebb ismét szervezzen zserbó versenyt is.

A táncosok a vidám műsorukat követően a közönséget is megtáncoltatták. Az érdeklődőket és a szereplőket az idén is diós süteményekkel vendégelték meg. A rendezvény történetében először a padragkúti Jó Szerencsét nyugdíjas klub tagjai is kínálták az általuk sütött süteményeket, valamint az Üveges nyugdíjas klub tagjai, és néhány sütni szerető háziasszony is.

A rendezvény intézmények, civil szervezetek, magánszemélyek összefogásával zajlott. Az Ajkai Képzőművészeti Egyesület tagjai gyúrmázásra, rajzolásra, festésre várták az alkotni vágyókat, volt íjászat, az Ajkai Technikai Tömegsport Egyesület támogatásával légpuska lövészet, ugrálóvár, a pónilovaglás és a lovaskocsikázás Orsós Tibor és Orsós Tamás biztosította. Horváth Csaba lufibohóctól mindenki kapott ajándékba egy lufit, Horváthné Lipthay Anita arcfestőnél is álltak sorban a gyerekek.

A Bányásztelep következő programja a karácsonyváró lesz.