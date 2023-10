A „kicsiben”, azt jelenti, hogy méretarányos, precíz maketteken mutatják be az érdeklődőknek a jórészt a II. világháborúban használt harci eszközöket. Az üveggel védett vitrinekben láthatók szárazföldi és légi harcokban is bevetett járművek. A tankok közül Fischer János nyugállományú állományú százados, a Tapolcai Makett Klub vezetője elhozott bemutatásra egy nagy arzenált. Tán a legismertebbek a T- 34-esek és a T-44-esek. Most a Tigrisek (T-72-es) és Párducok is a vitrinben, békében parkolnak. Némelyik úgy van elkészítve, kifestve, mintha a harctérről jött volna, mert sáros, poros is. Más légi járművek mellett láthatóak a MiG-15-ös és MiG-19-es gépek is. Mindkettő sugárhajtású, gázturbinás vadászrepülő. Repülési csúcsmagasságuk 18 600 méter, hatótávolságuk 2200 kilométer. A Mikojan–Gurjevics-tervezőirodában készült az egykori Szovjetunióban 1951-ban, betűjelét a tervezők nevéből kapta. Hazánkba 1959-ben érkeztek meg az első példányok, összesen 12 darab.

Harcihelikopter-maketteket is kiállítottak, a jól ismert MI-4-et és a MI-24-et. Láthatunk Tupoljev által tervezett Tu-144, Tu-154 típusú utasszállítókat és egy Concorde-ot. Fischer János szakszerűen, a makettépítés lépéseit logikusan levezetve szólt a hobbi szépségeiről, nehézségeiről, nem kis büszkeséggel mutatva a remek végeredményt a megjelent fiatalembereknek. A fiúk nem tágítottak a nyugalmazott százados mellől, érdekelte őket a kiállított anyag. Láthatták a makettépítés eszközeit, a speciális ollót, a csipeszek, reszelők sorát, tolómérőt, nagyítót, a speciális ragasztót, a festékeket.

Fotó: DVTV/Kovács Zsolt

Ezt követően a „haditechnika nagyban” jött sorra. Itt Valkóczi Balázs szakaszvezető beszélt „nehéz” szenvedélyéről, a terepasztalokon kiállított „rozsdás vasakról”. Elmondta, melyik mi, minek a része, hol találta, fedezte fel. Tán ügyet sem vetne a néző az ormótlan vasakra, ha nem úgy látná, mint a jól megszerkesztett kiállításon. Ugyanis e szenvedélynek az lehet a sava-borsa, éltetője, hogy ki kell találni, meg kell határozni, hogy miféle harci jármű mely része, részének darabja lehet a „rossz" vas… No, a kiállításon minden darab beazonosított, jelképesen visszaépített az eredeti helyére, például a harckocsiba. Azt tán könnyebb volt meghatározni, hogy a lánctalpszem Tigris vagy Sherman harckocsiból való, mint azt, hogy az az 5 centiméternél is vastagabb, háromszög alakú, 30-35 centis befogójú vasdarab, amit Sümeg környékén találtak, éppen egy Pz. Kpfw. V. Panther (Párduc) toronypáncéljának töredéke… Nos, hát ehhez kell a szenvedély! Látható egy T-34-es lánctalpszeme Zalahaláp környékéről, s még egy lánctalpcsapszeg is herendi lelőhellyel. Harckocsivontatásnál használt C és S horgok és apróbb vasak is, mint például fejhallgató, gégemikrofon és jelzőpisztoly-maradványok a nyírespusztai roncstemetőből.

M. Mester Katalin