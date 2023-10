A fűtés közeledte Veszprémben nem csigázta fel különösebben a közvéleményt – egészen tavalyig, amikor az energiaválság okozta árrobbanás, illetve az attól való félelem borzolta úgy a lakossági, mint a közületi felhasználók kedélyeit. Miként azt a VKSZ Zrt. Hőszolgáltatási Igazgatóságától megtudtuk, a lakossági távhő-felhasználók ugyanannyit fizetnek majd, mint tavaly, a közületiek pedig az eddigieknél jóval kedvezőbb árakra számíthatnak. Noha a legsötétebb viharfelhők – egyelőre legalábbis – elvonultak, a cég folyamatosan fejleszti eszközeit, infrastruktúráját, biztosítandó a lehető leggazdaságosabb, legköltséghatékonyabb működést. Ugyanakkor most is felhívja a társasházak, lakásszövetkezetek, illetve a lakástulajdonosok figyelmét arra, hogy felelősségi határa a városban található 115 hőközpontig terjed, tehát az épületeken belül lévő, a távfűtéssel összefüggő hidraulika-rendszerek állapotára, szabályozottságára, a radiátorszelepek megfelelő működésének biztosítására az érintetteknek kell odafigyelniük. A karbantartást, légtelenítést a társasházak ilyen tevékenységekre jogosult szakemberekre bízhatják. A fentiek alól kivétel az a 46 távfűtött épület, amelynek esetében a hibaelhárítást és az üzemviteli feladatokat szerződéses alapon a VKSZ végzi. Végezetül néhány számadat, napokon belül 7867 magánlakásban, 329 közületi ügyfélnél, összesen 125 épületben indítják be a távfűtést.

Kedd reggelig negyven társasház közös képviselője kérte ugyanezt Ajkán, tudtuk meg Vollár Attilátől, a Bakonyi Erőmű Zrt. vezérigazgatójától. Intézmények keddig nem jelezték az igényüket. A távhőszolgáltatónak szeptember 15-től rendelkezésre kell állnia, hogy igény esetén biztosítsa a szolgáltatást. Október 15-től kérés nélkül is indul a távfűtés. Az igénylők kis számának oka lehet, hogy a városban sok a szigetelt ingatlan, és így nehezebben hűlnek le az otthonok.

A Tapolcai Városgazdálkodási Kft. ügyvezetője, Gáspár András úgy nyilatkozott lapunknak, hogy készen állnak a fűtésre, de eddig még nem kérte sem a bölcsőde, sem kórház sem. – Október 15-től is csak ott fűtünk majd, ahol kérik. A nyáron nagyobb felújítást nem végeztünk, a szükséges karbantartások elkészültek és egy kazánt cseréltünk. Telente több, mint 1400 lakást fűtünk – mondta az ügyvezető.

A Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft.-től Nátrán Roland ügyvezető elmondta, lakossági felhasználóik száma 3849, az intézményi és egyéb felhasználóké 69. Inotán 336 lakásban, hét intézményben felelnek a fűtésért. Az időszakos karbantartásokat elvégezték, készen állnak az indulásra. A fűtőmű és a kapcsolódó távhővezeték-rendszer a város egyik legjelentősebb vagyoneleme, karbantartása, fejlesztése a modern, megbízható, környezetbarát távhőszolgáltatást célozza. Megtudtuk, az inotai fűtőműben mintegy 120 millió forintos beruházással a közeljövőben beüzemelnek egy új gázmotort, a távhővezeték-rendszerben pedig már végrehajtottak egy 130-140 milliós fejlesztést, ami magában foglalja új felhasználók rendszerbe kötésének előkészítését is. Közben fejlesztik a palotai fűtőművet, új hőközpontokat helyeztek üzembe a Tési-dombon. A város távhőszolgáltatási rendszere magas műszaki színvonalú, megbízható. A fűtési idény a megszokott módon október 15. és április 15. között tart.

Szerzők: Benkő Péter, Hankó András, Tóth B. Zsuzsanna, Tisler Anna