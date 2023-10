Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter elmondta, egy olyan beruházás átadásán vagyunk, amelyet minden veszprémi nagyon régóta várt már, hiszen a vasútállomás a város egyik kapuja. Ráadásul olyan kapuja, amelyet nagyon sokan használnak az Európa Kulturális Fővárosa programsorozat keretében is.

– Kezdettől fogva az volt a célunk, hogy a fenntarthatóság szempontját is érvényesítve olyan közlekedési lehetőségeket és megközelítési módokat nyissunk a város iránt érdeklődő turisták számára, amely környezetvédelmi szempontból is a fenntarthatóságot erősíti – jelentette ki a miniszter. – Ilyen a megújuló vasút, ezért bízunk benne, hogy minél dinamikusabban tudják majd a MÁV vezetői végrehajtani azt a megújulási folyamatot, amelynek a kellős közepén vagyunk. Remélem, hogy a térrendezéssel együtt egy olyan közösségi teret is nyerünk, ami az idelátogatók számára az első kellemes és maradandó emléket jelenti Veszprémből.

Bói Lóránd, az Építési és Közlekedési Minisztérium közlekedésstratégiáért felelős helyettes államtitkára szerint a vasútállomás felújításnak szimbolikus jelentősége van. Elmondta, Veszprém egy olyan város, illetve Veszprém vármegye egy olyan térség, ahol a közösségi közlekedés összehangolásában komoly előrelépések születtek az elmúlt időszakban, és aminek eredményeképpen jelentős mértékben nőtt az utasforgalom a tavalyi év hasonló időszakához képest.

– Több évtizede várunk erre a fejlesztésre, és most már egy megújult vasútállomáson tudjuk fogadni az ideérkezőket – ezt már Ovádi Péter országgyűlési képviselő mondta az átadáson. – Külön öröm számomra, hogy kormánybiztosként az első állatbarát vasútállomást adhatjuk át, ráadásul egy csipleolvasóval is gazdagodott az állomás, és egy kutyafuttató is elkészült.