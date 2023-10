– Mit jelent a zene Veszprém számára?

– Nagyon fontos, hogy programjaink, de mindennapjaink is összekötnek a zenével. Ha nem ez jellemezné Veszprémet, nem lennénk 2019 óta az UNESCO zene városa cím birtokosai. Igen tehetséges zenészek köthetők Veszprémhez, így például több kórusunk viszi jó hírünket belföldön, de határainkon túlra is. Ugyanígy a régóta ismert és új rendezvényeink valamilyen formában mind kötődnek a zenéhez. Úgy érzem, ez teszi teljessé életünket.

– Az EKF évében ez hatványozottan igaz...

– Azt gondolom, egyértelműen, hiszen több lehetőségünk volt támogatni a kultúra ezen területét, így annak hatását is jobban érzékeljük. Örülünk például, hogy az egykori belvárosi művelődési központban több mint egy éve helyet biztosíthatunk fiatal zenei tehetségeknek. Ugyancsak annak is, hogy a zeneiskolát nem csak felújítottuk, de kapacitását is bővítettük. Igen jó érzés, hogy támogatni tudjuk azokat a művészeti közösségeket, melyeknek van ambíciójuk megmutatni magukat, így újabbnál jobb programokat hívnak életre saját elhatározásból. S még sorolhatnám. Tehát számtalan olyan program van, melyeken a különböző zenei műfajokat kedvelők megtalálják azt a csemegét, melyre eddig nem vagy nem minden évben volt lehetőségünk. Abban bízom, az EKF programév után is sokat megtartunk abból az értékből és kincsből, melynek részesévé váltunk. Rajtunk fog múlni, de meggyőződésem, hogy a városban és térségben élők számára kikristályosodtak azok az értékek, melyeket fontosságuk miatt muszáj továbbvinnünk.

– Önmagában a zene igen tág fogalom, a műfajokat tekintve mennyire sikerült átfogni ezt az igen széles palettát?

– Úgy gondolom, egyházi zenétől a reneszánsz dallamokig, kóruszenétől a dzsesszig, komolyzenétől a könnyebb műfajokig minden kellő teret kapott, nincs olyan, amit ne lehetne szeretni vagy művelni Veszprémben. Az arányok nyilván a különböző műfajok kedveltségét tükrözik, a hagyományos közízléshez igazodó programok a leglátogatottabbak, de nem utasítunk el semmit. Már az egészen kicsik számára is szólt a zene a Kabóciádé Fesztiválon, hangszereket ismerhettek meg, tehát úgy érzem, nincs rendezvényünk, mely valamilyen formában ne kötődne a zenéhez, s bízom benne, minden műfaj teret kapott és kap a jövőben is. Hiszen mi, magyarok híresek vagyunk speciális népdalkincsünkről, néptánc-hagyományunkról, amit igen jól ápolunk.

– Szóba került a Kabóciádé, vajon hogy érzi, a különböző korosztályokat mennyire sikerült bevonni a zenei rendezvényekbe?

– Ezt műfaja válogatja, nyilván vannak különbségek, magam a klasszikus és szimfonikus zenét kedvelem leginkább, és azt láttam, az egészen fiatal korosztály is jelen volt és van a koncerteken. Aztán például a Gyárkert rendezvényein mindenféle könnyed zenei műfaj felvonult, s nem hiszem, hogy ne lett volna esténként öt-hatezer fős közönség. Minden műfaj megtalálja közönségét, de nyilván vannak irányzatok, melyekhez nagyobb tapasztalatra, hozzáértésre, türelemre van szükség, vagy vájtfülűnek kell lenni, de muszáj, hogy válogathassunk, hiszen a programbőség így magas minőséggel párosul, gyermekeink pedig minőségi zenei környezetben nőnek fel, színvonalas képzésben vehetnek részt. A zene olyan nyelv, melyet mindenki megért, ami határok nélkül áramlik, amire büszkék lehetünk, és itt említhetném világhírű zeneszerzőinket, művészeinket. Bízom benne, a programbőség és -választék – ha nem is ennyire, de – továbbra is jelen lesz a városban.