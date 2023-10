Abonyi János rektorhelyettes köszöntőjében elmondta, a várossal közös fejlesztéseknek köszönhetően egy kiváló európai egyetemhez és az annak otthont adó Veszprémhez, Európa kulturális fővárosához méltó, pihenésre, feltöltődésre és sportolásra is alkalmas kampuszt sikerült kialakítaniuk. – Olyan kampuszt, amely nemcsak egyetemi épületeknek ad otthont, hanem a szó ókori jelentését tükrözően közösségi térként is funkcionál – fogalmazott. – A polgármester úrral ma kinyitjuk és nyitva hagyjuk a kampusz kapuit, ezzel is szimbolizálva a város és az egyetem nyitottságát és egyre szorosabb kapcsolatát. Bízom benne, hogy azok számára, akik tanúi voltak a projekt megvalósításának, ez a városszövetbe integrált tér a közös gondolkodásban és munkában rejlő lehetőségeket is szimbolizálni fogja.

Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter beszédében felívta a figyelmet arra, hogy egy többmilliárdos beruházásról van szó, amely a város közepén egy eddigi szigetet old fel, és reményeik szerint azt a panaszt is megszünteti, amely a jövőre 75 éves egyetem és a több mint ezeréves város között állandóan fennállt: miszerint ugyan itt van az egyetem, de mintha nem lenne a városban.

– Most fizikai értelemben is eggyé válik, hiszen mindazok az akadályok, amelyek eddig az egyetem területét a várostól elválasztották, megszűnnek, és mára egybenyílik az egyetem kampusza a várossal, az Erzsébet ligettel, és ténylegesen is egy közösséget alkot most már a Pannon Egyetem és Veszprém városa – jelentette ki. – Ennél sokkal többről van szó: olyan megújulás jelentkezik mind az egyetem, mind pedig a város életében, amely reményeink szerint teljesen új fejezetet nyit a város történelmében.

Hozzátette, most, amikor az egyetem kinyílik a város felé, és a város kinyílt Európa felé, mintegy az országot is kinyitva Európa felé, akkor ezzel az átadóval is azt kívánják üzenni Európának, hogy mi nyitva vagyunk, jöjjenek, látogassanak meg minket, mert itt olyan élményekkel találkoznak, amelyeket csak Európa legjobb helyein találhatnak meg.

Porga Gyula polgármester, miután megnyitotta a kampuszt a várostól elválasztó kordont, elmondta, a város stratégiája az, hogy élhetőségben európai színvonalra kerüljön.

– 8-10 éve gondolkodunk a kulturális negyed megvalósításán, azon, hogy miként tudnánk ezt a területet bevonni a város vérkeringésébe – jelentette ki. – Ehhez meg kellett győzni a kormányt és az egyetem vezetését is erre a bátor lépésre. Most a város kellős közepén egy olyan minőségű tér jött létre, amivel egyrészt kulturális szempontból, másrészt pedig a pihenés, a rekreáció és az élhetőség vonatkozásában is nagyot léptünk előre.