A városban zajlott hat éve az első polgárőr szolgálati kutya képzés és vizsga, amelyet azóta is évente többször szerveznek, tudtuk meg Molnár Zoltántól, a tagozat elnökétől. Most négy vármegye, Zala, Veszprém, Győr-Moson-Sopron és Pest 28 polgárőre 21 kutyával vett részt Szántó Krisztián, a sümegi polgárőrség, Veszprém vármegyei állatvédelmi referense koordinálásával.

A gyakorlati oktatást Szabó Balázs kutyás polgárőr tartja.

Az elméleti oktatást Frigyer László általános elnökhelyettes vezeti.

Gyakorlati oktatást Morva László rendőr alezredes, a Rendőrségi Oktatási Kiképző Központ osztályvezetője felügyeli. A polgárőr szolgálat során előforduló őrző- védő feladatokat Sillay Tamás segítségével gyakorolták.

Molnár Zoltántól megtudtuk, hogy az önálló kutyás tagozat megalakulásával a képzési metodika is megváltozott. A gyakorlati mellett magas szintű elméleti képzést is kapnak. A képzés szünetében a kutyás polgárőrök szakmai tapasztalatot is cseréltek. Az állatvédelem terén szerzett tapasztalataikat is megosztották egymással is a kutyás szakemberek.