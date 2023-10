Az avatóünnepségen Hegedűs Barbara, Veszprém alpolgármestere elmondta, három évvel ezelőtt hosszú távú, tízéves közbeszerzést indítottak el a gyermekétkeztetés kapcsán, akkor a szerződésben kikötötték azt, hogy milyen típusú fejlesztéseknek kell megvalósulnia. Azóta a felújítások megtörténtek: elkészültek az étkezők, és jelenleg is folyamatban vannak újítások. Úgy fogalmazott, hogy örömteli, amikor egy iskolában megújulhat az étkező, hiszen az egyfajta közösségi tér is a diákok számára, ugyanakkor fontos, hogy egészséges, minőségi, jó ételek kerüljenek az asztalokra. Az alpolgármester szerint fontos az is, hogy modern, tiszta, igényes környezetben tudjanak étkezni és együtt lenni az iskolában a gyerekek. Hozzátette: az Európa Kulturális Fővárosa program is támogatta a felújítást.