Harmadik jelöltjük a közepes és nagyobb folyóvizekben otthonos, de a kissé áramló vizekben másutt is előforduló laposkeszeg. Jellegzetessége a kissé nyújtottabb testforma, a felfelé nyíló száj és a hosszú farokalatti úszó. No meg az is, hogy oldalról erősen lapított, aminek köszönhetően könnyű ropogósra sütni, az íze pedig kiváló.

A Haltani Társaság minden halak iránt érdeklődő személy szavazatát szívesen fogadja, de jó tudni, hogy egy helyről csak egyetlen jelölést fogad el a rendszer.