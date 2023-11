Több mint ötven alkotást díjaztak a Birdo – Az év madárfotósa 2023 fotópályázaton. A verseny egyik kategóriájának fődíját a balatonfűzfői származású, jelenleg Gyálon élő Horváth Tibor nyerte el Szerelem a tavon című alkotásával. A fotóstól megtudtuk: a kép Tiszaalpáron készült idén tavasszal: egy szikes tavon, egy úszó lesből sikerült lencsevégre kapnia a gólyatöcs udvarlását.

Horváth Tiborról korábban is írtunk már a veol.hu-n, tavaly a fődíj mellett több elismerést is hazavihetett ugyanezen a pályázaton, a Varázslatos Magyarország kiadványokban, a National Geographic A nap képe rovatában rendszeresen megjelennek fotói, és több mint tízéves pályafutása során ezeken kívül is számtalan elismeréssel díjazták fotóit.

Az alábbi videóban például a természetfotók készítésével kapcsolatban is elárul néhány érdekességet: