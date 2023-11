Molnár Zoltán (b) adja át a kitüntetést Trombitás Ottónak

Forrás: polgárőrség

Trombitás Ottó Hévízen, akkori lakóhelyén lépett be a polgárőrségbe 1991-ben. Sümegre költözését követően az ottani polgárőr egyesületben folytatta tevékenységét. Jelenleg is aktív tag, azon kívül Tatabánya, valamint az Országos Polgárőr Szövetség Kutyás-szolgálati és Állatvédelmi Tagozatának szaktanácsadójaként segíti Molnár Zoltán elnök munkáját. Trombitás Ottóra bármikor számíthatnak társai. Az elmúlt évtizedben két életmentés is fűződik a nevéhez. Voltak évek, amikor évi 1500 óra szolgálatot is teljesített közterületen. Ma is tevékenyen részt vesz a megelőző tevékenységben, tanácsaival, tapasztalatai átadásával segíti a fiatalabb polgárőrök munkáját.