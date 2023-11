Erről beszélt csütörtökön a posta előtt tartott sajtótájékoztatóján Kanász-Nagy Máté, az LMP frakcióvezető-helyettese. Amint elmondta, a járókelőket kérdezik ezen a napon nagyon fontos ügyekben, és kérik, hogy írják alá petíciójukat.

– Az akkumulátor-gyarmatosítás témájában az LMP-nek az az álláspontja, hogy az elhibázott, az ország jövőjét felélő kormányzást meg kell állítani. Ez egy jövőt felélő politika. Súlyosan veszélyezteti a környezetünket, ha annyi akkumulátorgyár működik az országban, amennyit a kormány tervez. Agyontámogatja a gyárakat, súlyos ezermilliárd forintok mennek el erre a célra, ezért nem jut forrás például a megyében a települések, az önkormányzati szolgáltatások fejlesztésére, beruházások megvalósítására, például az épületszigetelési programra. Hazánkban a lakóingatlanok állapota sajnos igen rossz, nincsenek szigetelve, Tapolcán is jellemző ez. Így az orosz gázzal fűtjük a magyar utcákat, pedig ezt a hőt a lakásokban kellene tartani. Ha lenne egy országos épületszigetelési program, a magyar gazdaság képes lenne évente száz–százötvenezer ingatlant szigetelni, ezzel nagyot lépne az energiahatékonyság irányába, az energiaválság idején ez kiemelten fontos lenne. Ezzel tudnánk tenni a klímaválság ellen, és a rezsi csökkenését is tartósan biztosítaná, miközben zöld célokat is hatékonyan szolgálna, és munkahelyet teremtene – mondta Kanász-Nagy Máté.