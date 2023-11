Hatalmas, tömött sorok kígyóztak a regisztrációs pult előtt a Pannon Egyetem idei első nyílt napján. A felvételi rendszer idei és a következő tanévben bekövetkező változásairól a diákok, szülők első kézből szerettek volna informálódni, erre pedig kiváló alkalmat biztosított az esemény. Nem véletlen, hogy telt ház volt Gál Balázs oktatási igazgató felvételi újdonságokkal kapcsolatos előadásán. Mint elmondta: több módosítás már ettől a tanévtől életbe lépett, többek között, hogy a korábbi jogszabályi többletpontokat az intézményi 100 pont váltja fel. De intézményenként változó a felvételi tárgyak köre és azok elvárt szintje is. További újdonság, hogy az adott szakon mi a felvételi tárgy, mi az ötödik tárgy, amit a tanulmányi pontoknál figyelembe vesznek, illetve, hogy milyen érettségi vizsgatárgy számít. Továbbá fontos az is, hogy pontosan miért és mennyi intézményi pont jár, kell-e felvételizni, vagy van-e minimumpont az adott intézmény választott szakán.

Nagy segítséget jelent az eligazodásban, hogy a Pannon Egyetemen országosan is az elsők között elérhető a pontszámító kalkulátor a pontszamito.uni-pannon.hu oldalon.

A felvételi változásokon kívül az érdeklődők széles körben informálódhattak a duális képzésről, hiszen az intézmény húsz partnercége is megjelent kiállítóként. Emellett meghallgathatták a Karrier- és Hallgatói Szolgáltató Központ, valamint a Diákhitel Központ előadását is. A résztvevők a standoknál a Pannon Egyetem teljes képzési kínálatáról tájékozódhattak, és labortúrák, nyílt órák engedtek még közvetlenebb bepillantást az intézmény életébe. Izgalmas és érdekes beszélgetésben azt is megtudhattuk Kövér Fanni U20-as Eb-bronzérmes és korosztályos világranglista-második gerelyhajítótól, a Gazdaságtudományi Kar hallgatójától, hogy hogyan lehet összeegyeztetni a tanulást és az élsportot.