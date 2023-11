Tósoki Imre polgármester az útról felidézte, a két település közötti kapcsolat már 25 éves múltra tekint vissza és a negyed évszázad alatt nagyon sok tihanyit láttak vendégül a mintegy 3000 lakosú Loire menti kisvárosban. Járt ott mások mellett a tihanyi focicsapat, a Hímző és Csipkeműhely, a Tihanyi Asszonykórus, néptáncos gyerekek és fiatalok, valamint legutóbb, 2018-ban, a huszadik évfordulón az apátsági kórus és a Vinitores Tychonienses tihanyi borrend is.

– Francia barátaink és természetesen mi is nagyon komolyan vesszük ezt a kapcsolatot, ezt az is jelzi, hogy a Francia-Magyar Baráti Társaság tagjai magyarul tanulnak, és a kitűnő magyar ízek miatt alkalmanként gulyáspartit is szerveznek – fogalmazott a polgármester. Hozzátette, nem véletlen, hogy a francia kisváros korábbi alpolgármestere, Marie Luce Bridier néhány éve Pro Tihany díjat kapott a félszigeten, ugyanis ő különösen szívén viseli ezt a partnerséget, személyesen is több alkalommal segítette Tihanyt. A legtöbb verseny zsűrizésekor, mint például az Európai falumegújítási díj esetében, jelenlétével is kifejezte támogatását. Tósoki Imre utalt rá, a világjárvány idején azonban egészen másra helyeződött a hangsúly, a testvérvárosi kapcsolatok kissé háttérbe szorultak. Kollégáival most azon dolgozik, hogy ezek a kapcsolatok új lendületet kapjanak, ennek jegyében örömmel fogadták a meghívást Franciaországba. A mostani program az Európai Unió támogatásával valósult meg, a találkozón a Tihany környéki borászok, a Rizling Generáció kapott bemutatkozási lehetőséget, amely sok előnnyel járhat a borászatra, illetve az idegenforgalomra nézve.

– A szakmai programok mellett azonban volt alkalom arra is, hogy közösen gondolkodjanak a jövőről. Egyebek mellett beszéltek arról is, hogy francia barátaik jövő évben két látogatást is tegyenek az illatos félszigeten, egyrészt a Levendula hetek rendezvénysorozatára jönnének el, másfelől ismét vendégül látnák őket a Szüreti napok programjain is.