Szépkorú lett, azaz betöltötte a kilencvenedik életévét december 12-én Boros Istvánné. Erzsi néni a zirci Szent Bernát Idősek Otthonának lakója. Bakonycsernyén született. Fiatalon a bakonyi faluból a fővárosba ment, hogy kisgyermekgondozónak tanuljon. Komlón, majd Móron gondozta a bölcsődés gyermekeket. Később óvodai konyhán dolgozott szülőfalujában.

Énekelt a bakonycsernyei bányász citerazenekarban, majd az énekkarban. Felköszöntésekor is többször dalra fakadt. Az intézményben ő a hangulatfelelős, megszépíti a teadélutánokat a hangjával, másoknak is meghozza a kedvét az énekléshez. Hamar beilleszkedett, mindenkihez kedves. Emberközpontúságát, szeretetét – mellyel hivatásában a gyerekek iránt viseltetett – lakótársai és gondviselői is megtapasztalhatták. A mindig mosolygós Erzsi néni jó hatással van az idősotthon közösségére. Öt unokának és ugyanennyi dédunokának örülhet.