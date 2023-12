Meggyőződésünk, amit muszáj jelezni a közlekedők számára, azt jelezzék egyértelműen, ugyanakkor magunk is harcolunk minden feleslegesen kint hagyott jelzésért, ami zavaró. Ebben a kereszteződésben – de hát nincs is itt kereszteződés, talán egykor lehetett – nem látjuk értelmét az elsőbbséget szabályozni. Az út egyértelműen halad egyenesen, balról csak egy parkolót látunk. Az meg ugye nem valószínű, hogy a parkolóból kihajtó autóknak elsőbbségük lenne az úton egyenesen haladókkal szemben. Ráadásul még a parkolót megelőzi egy kerítés is, a jelzett csomópont pedig innen még messze van. A fotót kinagyítva megnéztük, a tábla bizony újnak tűnik, ami még azt a lehetőséget is felveti, hogy valaki önszántából, ki tudja, mi okból helyezte a villanyoszlopra. Egyébként a KRESZ-táblákat nem igazán szokás betonoszlopon elhelyezni. S egy újabb kérdés: ha így van, vajon tud erről az áramszolgáltató? Beszerezték a szükséges hatósági engedélyeket?

Bízunk benne, a kérdésekre mielőbb választ kapunk, mert ez így minden, csak nem egyértelmű szabályozás. Bár nem tudjuk, mikor került oda, ahol van, de érdekes, hogy eddig nem tűnt fel senkinek…