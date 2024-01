A híd átadásakor Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter megfogalmazta, hogy a tó két évvel ezelőtt nagyon rossz állapotban volt. Abban az időben a beszélgetések során ígéretet tett Ajka város vezetésének, ha az Országgyűlésben képviselheti többek között az ajkaiakat is, akkor mindent megtesz azért, hogy a térség minden egyes települése, a legnagyobb létszámú Ajka is lássa annak hasznát. Ajka számos területen lépett előre megérdemelten, olyan elképzelésekkel és jövőképpel rendelkezik, amely szükséges ahhoz, hogy a nagy ipari hagyományokkal és természeti értékekkel rendelkező város fokozatosan visszanyerje a helyét nemcsak a magyar nemzetgazdaságban, hanem az ország turisztikai térképén is. Ennek fontos része a híd átadása, valamint az élhető város további projektjei.