Közös imádsággal kezdődött a vízkeresztet követő első munkanap a veszprémi érseki hivatalban.

– Karácsony környékén sokszor halljuk Szent Máté könyvének evangéliumát, amikor a napkeleti bölcsek meglátogatták az újszülött kisdedet. A napkeleti bölcsek jelképezik az Istent kereső embert – mondta Udvardy György érsek. – Számtalan módon lehet keresni az Istent. Ehhez kaptunk adottságokat, értelmet, érzelmeket, vágyakat, munkát, erőfeszítéseket, szenvedéseket. Ezeken keresztül folyamatosan Isten után kiáltunk.

A főpásztor beszélt arról, hogy érdekes a bölcsek viselkedése. Meghallgatják, amit mondanak nekik, de mennek tovább a meggyőződésük szerint. Nagyszerű a bölcsek magatartása, keresett értelmükkel, vágyaikkal, tapasztalatukkal, tudományukkal, ahogy leborulnak a gyermek előtt, észrevétlenül, hódolattal. Nem tudták, hogy kivel fognak találkozni, hanem sokkal többet ismertek föl, az Istent magát, belső magatartását, aki értünk emberré lesz, irgalmas, vezet, tanít, megment bennünket, ezért ez a leborulás megváltoztatja őket. Már nem azt az utat járják, amit eddig. És nem is azt, amit hatalmi megfontolásból rájuk akartak kényszeríteni, hanem azt az utat, ami a meggyőződésük, mert találkoztak azzal az Istennel, aki ott van gyermekként a jászolban.

– Kérjük az Úr áldását, hogy ebben az isteni-emberi drámában mindig a jó döntést tudjuk hozni. Nem könnyű. Ezért kérjük az Úr áldását a keresztségünkre, mert Krisztust ismerjük, Istennek a tanítását szeretve akarunk élni. Ezért van nagy jelentősége annak, hogy kérjük otthonunkra az áldását. Bátorítok mindenkit, menjen el a plébánosához, hívja el az otthonába megáldani azt.

A főpásztor, Takáts István és Tornavölgyi Krisztián végigjárta hivatalt és megáldotta az ott dolgozókat, az érsekség helyiségeit is, felírva az ajtókra a 2024-es évben is: 20 + C + M + B + 24 – Christus Mansionem Benedicat, azaz Krisztus áldja meg e házat.