A megállapodás támogatja Veszprém kulturális stratégiájának egyik fontos hosszú távú célját, hogy a város kulturális értékei a nemzetközi figyelem fókuszába kerüljenek. Cél, hogy a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa-év sikere után a város nemzetközi láthatósága tovább erősödjön.

Csaba Gábor, a Kulturális Innovációs Minisztérium kulturális diplomáciáért felelős helyettes államtitkára kijelentette, a minisztérium 2022 május végén vette át a külföldön működő magyar kulturális intézeti hálózat szakmai irányítását. Elmondta azt is, egy izgalmas, a kulturális diplomácia terén zajló kooperációt kiterjesztő elképzelés miatt vannak Veszprémben. Abban a városban, amelyben a Kulturális és Innovációs Minisztériummal való együttműködés hosszabb időre tekinthet vissza. A megállapodás egyenes következménye annak az eredményes közös munkának, amelyet a Veszprém Balaton Európa Kulturális Fővárosa programsorozat megvalósítása érdekében végeztek.

Az első egyeztetések már 2022-ben elkezdődtek, és ezek eredményeként 2022 novembere és 2023 májusa között egy 17 állomásos roadshow keretében a külföldi kulturális intézetekben bemutatkozhatott a Veszprém–Balaton Európa Kulturális Fővárosa projekt. Az elindult együttműködést nem akarják a Veszprém számára hatalmas sikereket hozó tavalyi évvel lezárni, hanem partnereikkel szeretnének további közös projekteket megvalósítani a jövőben. Jelen megállapodás ennek a jövőbeni partnerségnek ad keretet.

Porga Gyula, Veszprém polgármestere elmondta, egy héttel ezelőtt megtörtént a hivatalos stafétabot-átadás, nemcsak jelképesen, hanem fizikai értelemben is. Az Európa kulturális fővárosa-program eredményeit azonban január elsejével nem kapcsolták le, szeretnék azt magas hőfokon tartani a következő években is.

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Egy ilyen fantasztikus év után mindig az a kérdés, hogy mi marad. Egyrészt az infrastrukturális beruházások, melyeknek a működését úgy alakították ki, hogy hosszú távon is fenntarthatóak legyenek. Szerinte ugyanilyen fontos, hogy milyen viszonyok vannak egy közösségen belül. Ennek kiderítésére találkozásokra van szükség, a találkozásoknak pedig meg kell találni az apropójukat. Ezt is maradéktalanul teljesítette Veszprém. A polgármester elárulta, három olyan jelentős infrastrukturális beruházást adnak át idén, amely az EKF öröksége. Hamarosan nyílik a Börtön Múzeum, a Laczkó Dezső Múzeumban egy nagy állandó kiállítással készülnek, illetve reményeik szerint még május környékén a Digitális Múzeum is kitárja kapuit.

Markovits Alíz, a Veszprém–Balaton 2023 Zrt. vezérigazgatója arról beszélt, 3500-nál több eseménnyel találkozhattak az idelátogatók és az itt élők. A belváros élettel telt meg, 1 millió 660 ezer látogató fordult meg 2023-ban Veszprémben. Úgy fogalmazott: az a pezsgés, amelyet ez a program létrehozott, a következő évekre is ki fog tartani. Készülnek egy visszatekintő kiállításra, amely az EKF-programot hivatott bemutatni. Meggyőződésük, hogy egy olyan kulturális, kreatív laboratórium jöhet létre itt, Veszprémben, amely bekapcsolja a várost a nemzetközi vérkeringésbe.