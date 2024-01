A kitűnő hangulat ezúttal sem maradt el, Pribék István tréner és a közösség szuper, minden adott volt egy kiadós, frissítő fürdőzéshez. Az biztos, aki megkedvelte ezt, nem tud és nem is akar szabadulni tőle, pedig a víz elsőre nagyon hideg, aztán néhány másodperc után semmihez sem fogható az érzés, ami a víz alatt megérinti az embert.

Pribék István tréner azt mondta, minden várakozását felülmúlta, hogy a hideg és az eső ellenére húszan eljöttek a téli fürdőzésre. Több kezdő is csatlakozott hozzánk, mások mellett a veszprémi Harsányi Réka, aki kitűnően bírta a hideget, elsőre három percet tartózkodott a vízben. A balatonakarattyai Balogh Zsuzsa arról beszélt, kivételes vitalitással tölti fel a hideg vizes fürdőzés, ami minden stresszt elűz az emberből. Nem kis derültséget keltett, amikor Kelemen Kornél, egy tatabányai férfi megjegyezte, karácsonyra kapta a Wim Hof-könyvet, amit akkor a meleg ágyban olvasott el, és még a hideg is kirázta az olvasottak miatt. Akkor nem gondolta volna, hogy nemsokára – felbuzdulva Wim Hof és a Balatoni Jegesmedvék teljesítményén – utóbbiakkal ő is együtt fürdőzik a háromfokos vízben. Vízkereszt napján, a szokásos speciális légzőgyakorlat és a parton végzett bemelegítő torna közben kiderült, hogy az egész országból érkeztek a Balatonhoz erre a programra, hogy részesei legyenek a remek csapatnak és egy szuper fürdőzésnek. Mert a Balaton télen is különleges és lenyűgöző!

Wim Hof, más néven The Iceman (jégember) egy holland motivációs szónok és extrém sportoló. Övé a mezítlábas félmaraton jégen és a havon való futás, továbbá megmászta a Kilimandzsárót rövidnadrágban.