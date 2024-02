A diákönkormányzat tagjai a nosztalgia jegyében állították tehát össze a játékokat, feladatokat. A jó hangulatú, hagyományteremtő rendezvényen volt farsangi süti szépségverseny, feleletválasztós kvíz, természetesen jelmezverseny és zenefelismerő játék is. A diákok nagyon élvezték az együtt töltött délelőttöt, így biztosak lehetünk a folytatásban is, a hangulatot fokozta, hogy nemcsak a tanulók, hanem a pedagógusok egy része is csatlakozott a kezdeményezéshez és beöltözött.

A farsangi süti szépségversenyt a 12.C osztály nyerte, a különdíjat a 9.Ny kapta. A farsangi Kahoot győztese a 10.B osztály lett. A jelmezversenyt osztályonként díjazták, ahol Nagy-Stall Zétény, Molnár Benő, Mázi Dóra, Kisvári Veronika, Szentmiklóssy Szonja, Simon Alexandra valamint Bakker Mariska vehetett át jutalmat.

A tanárok közül Koller László nyert, az iskola legviccesebb jelmeze díját Schveighoffer Dániel kapta, a farsangi játékot Szőke Abigél nyerte. A retro zenefelismerő játékban holtversenyben a tanárok csapata és a 11.B osztály bizonyult a legjobbnak.