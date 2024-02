A bejáratnál állunk. Veszprém, Kistó utca 8. Ez a térségi hulladékudvar címe. Czaun János, a Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. (VHK) ügyvezetője vár minket, hogy körbenézhessünk bent.

Miközben pillanatokkal később a telephelyen sétálunk, meséli, hogy tavaly július elseje előtt huszonhét településről lehetett ide behozni a hulladékot, de a Mohu Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. ezen változtatott, és azóta az egész országból bárki, aki magyarországi lakcímmel rendelkezik, jöhet. Legyen szó elektronikai, zöldhulladékról vagy bármilyen lomról. Az építési, bontási hulladék nem ide kerül, de harmincnál többfajta hulladékot fogadnak és gyűjtenek.

Czaun János mutatja, hogy az első megálló a portán van. Megnézik az autón, hogy ne legyen a hulladékban olyan, ami nem ide való, eligazítják az érkezőket. Hauzler László hulladékudvari koordinátor mutatja is, hogy jobbra kanyarodva már ott is van a hulladékudvar, ahol egy hídmérlegen megmérik a járműnek vagy a szerelvénynek a súlyát. Kifelé ugyanúgy, és a kettő különbözete adja meg azt, mit hagyott itt a vendég.

Nyilván nem homogén a hulladék, amit szoktak hozni, hiszen van, aki hoz mondjuk egy mikrót meg zöldhulladékot is, esetleg egy kanapét. Ez egy klasszikus példa. Ilyenkor külön-külön lemérik a cuccot, mert nagyon szigorú elszámolásuk van. Czaun János hozzáteszi, ha a gumiabroncsot nézzük, egyszerű a képlet, évente egy háztartás hatot hozhat be. Ezt három nap délelőtt, három nap pedig délután tehetjük meg, illetve szombaton is. László elárulja, a lomból és az elektronikából van a legnagyobb forgalmuk, például még mindig rengeteg régi típusú, képcsöves tévé is érkezik. Öt évvel ezelőtt nagyon nagy mennyiségben fakeretes tévéket hoztak be, de manapság már sík képernyős televíziók is vannak. Elhangzik, ha kikopnak a képcsöves tévék, az egy virágkor lesz – legalábbis itt, Hauzler Lászlóéknak –, aki elárulja, hogy a legnehezebb tévéjük, amit ide behoztak, 73 kiló volt.