Az eddig történt tíz baleset közül egy súlyos-, öt könnyű sérüléssel, négy pedig anyagi kárral járt, az ok pedig jellemzően újra a figyelmetlenség és a KRESZ-szabályok megszegése volt. Akár elrettentő oktatófilm is lehetne egy felvétel, amely a nemeskeresztúri vasúti átjáróban készült.

A vasúttársaság idén is folytatja vasútbiztonsági kampányát, melyben körültekintő közlekedésre kéri a járművezetőket, kerékpárosokat, gyalogosokat, üzenetük annyi: járművel vagy gyalogosan közlekedve is élet-halál kérdése lehet a KRESZ-szabályok betartása! Mivel a vasúti átjárós balesetek számának visszaszorítása közös ügyünk, ezért a MÁV arra kéri a közlekedőket, hogy minden körülmények között tartsák be a szabályokat. Csak akkor hajtsanak át a vasúti átjárón, ha kétséget kizáróan meggyőződtek arról, hogy semmilyen veszély nem akadályozza az áthaladást!

Az elmúlt tizenöt évben átjáróban nem történt a vasút hibájából halálos kimenetelű baleset, azokat minden esetben a közúton közlekedő figyelmetlensége vagy a KRESZ-szabályok megszegése okozta. A vasúthálózaton az átjárók védelme, biztosítási módja minden esetben megfelel az előírt biztonsági szintnek.

A MÁV az alábbi KRESZ-szabályok betartását kéri. A vasúti átjárót csak fokozott óvatossággal szabad megközelíteni. Biztosított átjárón csak akkor hajtsunk át, ha mindkét sorompó nyitva van, a fény- vagy hangjelző berendezés nem ad tilos jelzést, illetve a fénysorompó vagy a félsorompóval kiegészített fénysorompó villogó fehér jelzést ad. Folyamatosan, megállás nélkül, legalább öt kilométer per órás átlagsebességgel haladjunk át, s vasúti átjáróban és közvetlenül előtte tilos előzni. Csak úgy hajtsunk be vasúti átjáróba, ha abból a kihaladás is biztonságosan megvalósítható (tehát kocsisor mögé ne zárkózzunk fel)!

Ha a biztosító berendezés nem működik – nem látható a villogó fehér fény –, minden esetben meg kell állnunk az átjáró előtt. Csak azután szabad továbbhaladni, ha meggyőződtünk, hogy nem jön vonat, s a biztonságos áthaladás minden feltétele adott!. Fénysorompónál az jelzi az üzemzavart, ha egyik fény sem világít.

A fokozott figyelési kötelezettség, valamint a fényjelzőkészülék tilos jelzése a gyalogosokra és a kerékpárosokra is ugyanúgy vonatkozik, sőt még a megkülönböztető jelzést használó járművekre is! A járművezetés közbeni telefonálás eltereli a vezető figyelmét, a szembe sütő nap elvakítja a sofőrt, aki nehezebben veszi észre a fényjelző jelzését. Ugyanígy a fényjelzőre tűző nap is okozhat észlelési problémát. Amennyiben a közúti jármű vezetője nem tud kétséget kizáróan megbizonyosodni arról, hogy a fénysorompó-berendezésen milyen fény világít, a vasúti átjáró előtt érdemes lelassítani (akár meg is állni), és úgy meggyőződni arról, milyen jelzést mutat a lámpa, illetve nem közelít-e vonat.

Itt most összejött minden a szerencsétlenséghez. Exkluzív videó a február hetedikei nemeskeresztúri vasúti átjárós balesetről: