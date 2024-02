Pap Máté, a Veszprémi Szakképzési Centrum kancellárja egészen 2020-ig ment vissza az időben, amikor fordulópont történt a szakképzésben azzal, hogy elfogadtak egy új szakképzési törvényt. Szerinte a gyakorlatorientált megközelítésben az is lényeges szempont volt, hogy projektszemléletű oktatást és gondolkodást vezettek be. A kancellár rámutatott, nagyon mélyről kellett elindulniuk az infrastruktúra terén, ám az elmúlt négy év alatt sok beruházás történt. Ez volt a Modern városok program, benne energetikai beruházásokkal, de tanműhely-felszereltségben, digitális eszközökben is minden esztendőben előreléptek. Négy év alatt hatmilliárd forinttal növelték a centrum vagyonát.

Kulcskérdés az is, hogy lesz-e megfelelő oktatói állomány ahhoz, hogy magas színvonalon végezhessék az oktatást. Ehhez a béremelésben pozitív tendencia indult el, hiszen négy év alatt megduplázhatták az oktatói átlagbért.

Kavalecz Gábor, a Veszprémi Szakképzési Centrum főigazgatója elmondta, az ok­tatói béremelés az elmúlt időszakban mérföldkőhöz érkezett. Elhangzott, január 1-jétől átlagosan 32,2 százalékkal emelkedett a bér, így az oktatói átlagbér 655 ezer forint körül mozog. Mint elmondta, ekkor különböző szempontokat kellett figyelembe venniük. A szakképzésben dolgozók minimális alapbére 581 680 forint, vagyis egy pályakezdő sem kaphat ennél kevesebb alapbért. – Ettől azt várjuk majd, hogy pályakezdők nagyobb arányban érkeznek a rendszerbe.

A főigazgató kiemelte, fontos a folyamatos továbbképzés. Az oktatók java az előírtakon túl is szeretné magát képezni, aminek helyet adnak.