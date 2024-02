A meteorológiai előrejelzések alapján a hétvégén kora tavaszias idő várható, és ezzel együtt a motorosok is előszeretettel indulnak útnak. A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság kéri a motorkerékpárosokat, hogy a szezonkezdés előtt vegyék komolyan az alábbi tanácsokat:

- kizárólag kifogástalan műszaki állapotú, és biztonságtechnikailag is megfelelő motorkerékpárral közlekedj!

- ne megszokásból vezess, fokozott figyelemmel kezdj bele előzésbe és kanyarodási manőverbe!

- tartsd be a sebességhatárokat, az úttest nem versenypálya!

- mindig az út-, időjárási-, és látási viszonyoknak megfelelően közlekedj!

- viselj bukósisakot és további védőfelszereléseket!

… hogy mindenki hazaérjen!