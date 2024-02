A veszprémi radiológus főorvos arról is beszélt, hogy ha röviden is, de beszélget a betegekkel, akiknek erre nagy igényük van.

Szántó Tamás főorvos

Fotó: Kovács Erika/Napló

A főorvos esküszik arra is, hogy mindenkinek ismernie kell az igazságot, ő őszintén elmondja minden betegnek a problémát. Ugyanakkor a legnehezebb helyzetekben is bátorít, biztat mindenkit, pozitívan áll a dolgokhoz, a megoldást keresi, és ez a hangulat átragad a betegre is, ami önmagában szerencsés összetevője a gyógyulásnak.

A főorvossal történt rendkívül érdekes beszélgetést később részletesen közöljük.