Horváth Zoltán, Barnag polgármestere elmondta, 2020-ban kereste meg őket a Barnag szomszédságában élő Mindenegyüttmegy Egyesület (MEGY) vezetése, hogy közösen szervezzenek magbörzét. Mivel elkötelezettek a környezeti fenntarthatóság és a háztáji kiskertek visszahozatala mellett, így azonnal megtetszett az önkormányzatnak az ötlet. A MEGY segítségével olyan szakmai előadókat és bemutatókat hoztak Barnagra, akik nagyon széles közönséget vonzottak, és valódi szakmai tudást adtak a résztvevőknek. Ezt a folyamatot csak erősítette a tavalyi évben az EKF pályázati programsorozat segítségével megvalósult Másik Balaton Szabadegyetem is.

Hatalmas volt az érdeklődés a barnagi magbörzén

Fotó: Barnag/Heim Alexandra

Arra a kérdésre, hogy melyek a legkedveltebb témák az eseményen, a polgármester úgy felelt: a rendezvény alapja a magbörze, azaz a házilag fogott magok csereberéje, és ezt egészítik ki olyan előadásokkal, amelyek a témába vágnak. Így szó volt a magfogási technikákról, a háztáji kiskertekben való gazdálkodás alapjairól, de a vízgazdálkodásról, az emberséges állattartásról is; ugyanakkor szinte minden alkalommal lehetőség van metszési és gyümölcsfaoltási gyakorlatok elsajátítására is. Alapvetően olyan témában szerveznek előadásokat, amelyek az élelmiszer-önellátást erősítik, ennek hagyományait tanítják a fiatalabb generációnak.

Horváth Zoltán beszélt arról is, hogy a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület által szervezett konferencián találkoztak a magkönyvtárral, amelyet Óbuda vezetett be, és náluk már évek óta jól működik. Azonnal beleszerettek az ötletbe, és tökéletes időzítés volt az idei magbörzén való bemutatkozása, hiszen ennek a szolgáltatásnak az az érdekessége, hogy fordított módon indul. Tehát nem kölcsönzéssel, hanem a magok bekérésével kezdődik.

A magcserére épülő könyvtári szolgáltatás a helyi, honos növényfajták megbízható forrásból származó készletét bocsátja a kölcsönzők rendelkezésére. Csak vegyszermentes, saját kertből származó magokat gyűjtenek (zöldség, fűszer, gyógynövény, virágok, gyümölcs, gabona). A gyári csomagolású, hibrid, oltalom alatt álló fajtákat nem – csak olyan szabad elvirágzású fajtákat, amelyek 1-2 éve már a kiskertben teremnek, tehát a következő magok is vélhetően termékenyek lesznek.

Érdekesség, hogy a magkönyvtár működése hasonló a dokumentumok kölcsönzési elvéhez. A kölcsönzés jelen esetben azt jelenti, hogy a vetés időszakában ingyen elvihetők a magcsomagok, de a termőidőszak végével, a magfogás után ugyanazt a mennyiséget vissza kell adni. Megtudtuk azt is, hogy abban az esetben, ha nem magtermő a növény, akkor más magot is elfogadnak. A magcsomagokban nagyjából egy balkonládányi mennyiségű vetőmag található. Ezeket a magcsomagokat katalóguskártyára tűzik, ami tartalmazza a termesztéshez nélkülözhetetlen információkat. A katalóguskártya a magokkal együtt hazavihető. A vetőmag kölcsönzéséhez nem szükséges beiratkozni a könyvtárba. Kölcsönzési adatlapot töltenek ki, amelyen rögzítik a mag nevét, a kölcsönző adatait és a visszahozatal dátumát. A szolgáltatást igénybe vehetik a beiratkozott olvasók és látogatók egész évben, így nemcsak a település lakói, hanem a térség lakosai is bekapcsolódhatnak a magkönyvtár körforgásába.

Fotó: Barnag/Heim Alexandra

A településvezető szerint a kezdeményezés ötlete nagyon tetszett mindenkinek. Folyamatosan érkeztek a magfelajánlások, és már ott, azonnal elkezdték a kölcsönzést. A beérkezett magcsomagok már gazdákra is találtak, és bíznak benne, hogy a jövő évi magbörzén szinte mindenkivel találkozni fognak, ők újabb és újabb magokat vihetnek majd haza.

Barnag közösségi oldalán folyamatosan közzéteszik a magkönyvtár aktuális készletét, így érdemes azt figyelni, és az ott megjelölt elérhetőségen keresni a kollégákat.