Farkasné Soós Gyöngyi, a központ közösségi szervezője elmondta, intézményük fontosnak tartotta, hogy az ünnep alkalmával többféle kikapcsolódási lehetőséget nyújtson a pápai családoknak, így valósult meg nagypénteken a Kópé-Vár játszóház húsvéti kézműves foglalkozása és a belvárosi üzletek közreműködésével egy héten át zajló Nyuszi Hopp elnevezésű programsorozatuk.

Izgatottan keresték a tojásokat a ligetben a picik Fotó: Haraszti Gábor

– Az elmúlt évekhez hasonlóan a húsvétra hangolódást a város különböző pontjain kihelyezett nyuszipárok segítették. Már március 22-én lehetett szelfit készíteni az első párral, melyet a Kossuth utcán helyeztek el, majd egészen nagypéntekig a város különböző pontjain bukkantak fel a családok nagy örömére. Újdonság, hogy a belvárosi üzlettulajdonosok együttműködésével húsvéti nyomozásra invitáltuk a gyermekeket: elkészítettünk egy rövid feladatsort, melyet a Kossuth utcai üzletek kirakataiban található QR-kódok segítségével oldhattak meg a vállalkozó szellemű családok. A nyomozójáték végső eseménye a záró napon volt, a helyesen kitöltött menetleveleket leadva részt vehettek a sorsoláson, a nyertesek pedig a kirakatokban található nyuszidekorációkat vihették haza. A Jókai Mór Művelődési Központban tartott rendezvény kicsit eltér a megszokott húsvéti játszóházas alkalmaktól, hiszen itt a fő cél az, hogy ha a kisgyermek végigjárta az egyes állomásokat, útja végén ő maga is húsvéti nyuszivá válhatott, erről szóltak a foglalkozások: a húsvéti nyuszi elsődleges feladata a tojásfestés, amit ügyesen el is sajátítottak Bakó Ildikó tojásíró népi iparművész keze alatt. Majd elkészült a nyuszifarok, a nyuszifül, az arcfestők nyuszipofit is pingáltak nekik és végül készítettek egy kosarat, aminek nagy szerepe volt a tojásvadászatban – tájékoztatott a szervező, aki hozzátette, a családi nyúlkaland zárásaként a megtalált tojásokkal a gyerekek feldíszítették az Erzsébet-ligetben álló tojásfát, amiért édességet kaptak.