A 22 éves Anett Várpalotán érettségizett, majd elsajátította a bártender és barista szakmát is. Jelenleg a vendéglátásban dolgozik, és szabadidejében előszeretettel látogatja az edzőtermeket. Gyerekkora óta imádja a sportokat. A fiatal lány nem jön zavarba a konyhában, ugyanis imád sütni és főzni is. A fotózás végig remek hangulatban telt, és nagyszerű képek születtek Anettről. A fotózások a következő napokban is folytatódnak, a versenyzőkkel telefonon vesszük fel a kapcsolatot, és tájékoztatjuk őket a tudnivalókról. Érdemes mielőbb jelentkezni, hiszen a férőhelyek száma korlátozott. Várjuk minden 18 és 35 év közötti hölgy jelentkezését!

Futó Anett, akinek a fő motivációja, hogy javítson az önbizalmán.

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló