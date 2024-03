A magyar katonai hagyományok ápolása, a magyarságtudat, a hazaszeretet erősítése, a nemzeti értékek megbecsülése szerepel az 1991-ben alakult Balatonfelvidéki Radetzky Huszár Egyesület legfőbb célkitűzései között. Az elmúlt több mint három évtizedben ezt sokan megtapasztalhatták, hiszen különböző programokon, ünnepségeken, versenyeken feltűnnek a lelkes hagyományőrzők. Ebben elévülhetetlen érdemeket szerzett az egyesület alapítója, elnöke, mozgatórugója, Capári Róbert huszár alezredes.

Capári Róbert huszár alezredes sokat tett, s ma is tesz a hagyományőrzésért

Fotó: Szijártó János

Amint azt kérdésünk kapcsán elmondta, huszár hagyományőrző szervezetként március tizenötödike számukra is különösen fontos ünnepnap, hiszen az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején jelentős szerepet játszottak az általuk képviselt magyar huszárok, akik a könnyűlovassági fegyvernem katonái voltak. – Ilyenkor több helyszínen is részt veszünk az ünnepségeken, koszorúzásokon, többek között Sümegen, Keszthelyen, Tapolcán, Salföldön és idén először Badacsonytomajra is ellátogatunk. Számos társegyesülettel működünk együtt, s megemlékezünk a nagy elődökről, hőseinkről, hadi eseményekről. Azonban az egész éves naptárunkat tekintve szinte folyamatos a szolgálat, amit az egyesület aktív, több mint harmincfős tagsága ellát. Április elsején például a történelmi helyszíneket bejáró tavaszi hadjáraton leszünk, majd a felvidéki hadjárat következik, és Csíksomlyóra is elmegyünk egy lovas zarándoklatra. A nyár általában kissé csendesebb, bár túrák, versenyek azért ilyenkor is vannak. A nemzeti vágtán mindig ott vagyunk, és számos viadalon, kiképzésen, lovas programon képviseltetjük a Balatonfelvidéki Radetzky Huszár Egyesületet. Sümegen már megszokott programunk a kishuszár avatás, amit tavaly a nemzeti ünnepen tartottunk, idén áprilisban rendezzük majd meg. Ez azon túl, hogy a gyerekeknek nagy élmény, ráirányítja figyelmüket a katonai hagyományok ápolásának fontosságára – fogalmazott Capári Róbert.

Sümegen immár hagyományos program a kishuszár avatás, amit tavaly a nemzeti ünnepen tartottak, idén viszont áprilisban rendeznek meg

Fotó: Szijártó János/Napló

A Radetzky József Hagyományőrző Huszárok Egyesület székhelye Sümegen a Váristálló. A várhegy lábánál álló boltíves, barokk istállóépület az 1700-as években épült Padányi Biró Márton idejében. Az impozáns épülethez lakóházak is tartoztak. Földszintje két sor kőoszlopon áll, és ma is istállóként üzemel. Itt kapott helyet az egész évben ingyenesen látogatható Radetzky Huszár Egyesület állandó kiállítása, és itt működik a Capári lovasiskola, ahol a hagyományőrzés nem csak külsőségekben, ruházatban mutatkozik meg. Jellemzően a nyári szünetben, az iskolai év befejezése utáni első héten kezdődik a lovastábor általában ötnapos turnusokban. Négyféle tábort indítanak, gyerekeknek a pónis tábort, kezdőknek és haladóknak a lovardás tábort, kifejezetten haladóknak túratábort, valamint sporttábort. Sokan tanultak itt lovagolni az elmúlt évek során és ezzel együtt megismerkedhettek a huszár hagyományőrzéssel, az egykori könnyűlovasság több mai követőjével.