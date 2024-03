A Pannon Egyetem legkeresettebb szaka 2024-ben a Humántudományi Kar pszichológia képzése, ezt követik a Gazdaságtudományi Kar gazdálkodás és menedzsment, valamint a Műszaki Informatikai Kar programtervező informatikus nappali tagozatos alapképzései.

A Pannon Egyetem népszerűsége tovább nőtt

Fotó: Fux Marcell/Pannon Egyetem

– Örömmel mondhatom, hogy a Pannon Egyetem népszerűsége tovább nőtt, még az előző – kiemelkedően sikeres – évhez képest is – nyilatkozta Csillag Zsolt. A kancellár értékelésében kiemelte: miközben a felsőoktatásban jelentkezők száma országosan több mint ötezer fővel csökkent, a veszprémi intézménybe idén négyszázzal több, összesen 9483 jelentkezés érkezett, amelyből 2421 jelentkező az első helyen jelölte meg az intézményt. Ha ehhez még azt is hozzávesszük, hogy idén, a technikumok belépésével jóval kisebb volt a szakképzésből a kimenet, akkor nyugodtan kijelenthetjük, hogy tovább erősödött az egyetem láthatósága a továbbtanulásra készülők körében. Külön öröm, hogy a most először meghirdetett pszichológia szakunk is repülőrajtot vett: több mint 500 jelentkezéssel, amelyből 103 első helyes – fogalmazott a kancellár.

Fontos kiemelni, hogy a tíz legnépszerűbb szak közül négy a Gazdaságtudományi Kar, négy a Humántudományi Kar, kettő pedig a Műszaki Informatikai Kar képzése. A Pannon Egyetemet első helyen megjelölő jelentkezések listáját a programtervező informatikus nappali, az óvodapedagógus levelező és a pszichológia nappali alapképzés vezeti.