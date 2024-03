Közismert, hogy a temető fái védettek, igaz ez a hetes parcella elején lévő kőrisfára is, mely egyébként betegség jeleit is mutatja. Egyik jele, hogy a fa nem egészséges, hogy nem kell hozzá túl erős szélvihar, és kisebb-nagyobb ágak borítják az alatta, a környezetében lévő sírokat.

Rendszeresek a szélvihar okozta kellemetlenségek a temetőben

Fotó: Benkő Péter/Napló

Hozzátartozók panaszkodtak lapunknak arról, hogy a kőrisfa alatt szinte minden temetőlátogatás során a lehullott ágak összegyűjtésével kezdik a takarítást, így tesznek ma is. „Szerencsénkre” jókor érkeztünk, velük együtt, így egy fotó is készült a szélvihar okozta kellemetlenségről. További panaszként említette a házaspár, hogy bár ez lenne a fa környékén a legnagyobb probléma – de sajnos van más is. Konkrétan az – mondják –, hogy a kőris tövébe, az üres helyre rendszeresen lerakják a szemetet. – Nem csak zöld hulladékot, mert azt összegyűjtjük, elvisszük a konténerbe. De volt itt már üres sörös-, üdítősdoboz, pálinkásüveg, eldobott mécses és más temetői hulladék. Miért nem veszik a fáradságot az emberek, hogy pár métert megtéve a megfelelő helyre dobják a szemetet? – teszik fel a kérdést.

A temető egyébként rendezett, főképp emiatt zavarja őket és a környékbeli sírok gondozóit mindaz a kellemetlenség, amit a viharkárok és az emberi hanyagság együtt okoznak. – Külön-külön is bosszantó, de így együtt pláne az – tették még hozzá.