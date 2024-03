Ovádi Péter országgyűlési képviselő köszöntőjében emlékeztetett rá, hogy van Európában két ország, két nép, amely a közös barátságnak szentelt ünnepnapot. A barátság különleges dolog, nem lehet egyetlen sorsfordító eseményhez, időponthoz kötni, egyszerűen van. A hasonló történelem gyúrta össze emberi kapcsolatokból, hiszen a magyar és lengyel nép mindig számíthatott egymásra. Ide tartozik még, hogy bár Veszprém tavaly Európa kulturális fővárosa lehetett sok vendégváró rendezvénnyel, az ünnepelt kapcsolat nemcsak része volt az EKF-programnak, de előtte is létezett évszázadokon át, s remélhetőleg így lesz ez a későbbiekben is. Ezeket a szavakat igazolta ismét az Agórában megrendezett ünnep.

Mészáros Socha Karolina, az ikonok alkotója, Dávid Mária, a Bem József Kulturális Egyesület elnöke, Kövesdi Hanna, a Veszprémi Lengyel Önkormányzat elnöke

Fotó: G. Héthelyi Gyöngyvér

Ahogy az ünnep házigazdájától, Kövesdi Hannától, a Veszprémi Lengyel Önkormányzat elnökétől megtudtuk, a 2007 márciusában hazánkban és Lengyelországban kölcsönösen elfogadott elvek szerint a köztársasági elnökök részvételével zajló közös ünneplést idén Dél-Lengyelországban tartották. A leglengyelebb magyar városban, Veszprémben a barátságünnepet ismét az Agórában rendezte a lengyel önkormányzat a városi lengyel közösség és barátaik örömére. Szimbolikus a megnyílt kiállítás is, amelyet Dávid Mária, a 65 éves Bem József Kulturális Egyesület elnöke ajánlott a közönség figyelmébe. A közelgő húsvétra is tekintettel Mészáros Socha Karolina ikonkiállítását láthatták az érdeklődők. A művésznő zenei és képzőművészeti irányultsága közül az utóbbiból temperatechnikával festett táblaképei adtak ízelítőt a látogatóknak.

A program a kamarateremben folytatódott, ahol Ovádi Péter már idézett köszöntője mellett a lengyel konzul magyarul mondott beszéde hangzott el. Andrzej Kalinowski is emlékeztetett rá, hogy a két nép különböző szinteken több száz éve működik együtt barátságban; a nehéz időkben magyarok és lengyelek segítették egymást, többnyire ugyanazon az oldalon is álltak. – A jelenkori kihívások idején is szükség van a népek közötti barátságra és az államközi együttműködésre is – hangsúlyozta. Feladat az is, hogy továbbadják a fiataloknak a hagyományok történetét, hogy ők is egy oldalon álljanak.

A konzul után Szilasi Alex, a számos kitüntetéssel elismert zongoraművész elmondta, a koncert elején közös dalokat adnak elő Mészáros Socha Karolinával, aki operaénekes, ismert énekpedagógus is, egyben a kőbányai Szent Kinga Kórus vezetője. Önálló Chopin–Liszt-koncertjét a két művész – mellesleg egész életükben jó barátok – életútjának ismertetésével is gazdagította Szilasi Alex. Záróakkordként lengyel édességek asztala várta a közönséget a magyar–lengyel barátság napján az Agórában.