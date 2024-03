A tojások idén különböző színekben és mintákban pompáznak a gulya-dombi bejáratnál. – Ha már a ma élő legnagyobb testű madárfaj képviselői ellátnak bennünket tojásokkal, úgy gondoltuk, miért ne legyünk tojásfaállításban mások, mint a többiek, s feldíszítettük a stucctojásfát – mondta el Török László igazgató, aki felhívta a figyelmet, az ünnepi hétvégén mindennap 9 és 16 óra között várja látogatóit a Veszprémi Állatkert.

Tojásfadíszítésre készülnek az állatkertben. De ez egy különleges tojásfa!

Fotó: Benkő Péter/Napló

Az előttünk álló napokra csodás, napsütéses időt jósolnak, így remek program lehet egy állatkerti séta, melynek része a strucctojásfa megtekintése is. A strucc egyébként a legnagyobb ma is élő madárfaj, testtömege egy és másfél mázsa közötti, a hímek nagyobbak, mint a tojók. Szabadon Afrika szavannáin, a nyílt területeken él a madár, de háziállatként élőhelyén kívül is sok helyen tartják, nevelik. Futómadár, mely röpképtelen, tojásának tömege egy-másfél kilogramm, mely huszonötszöröse a tyúktojásénak. A strucctojás héja olyan vastag, hogy feltöréséhez különleges nyakizomra van szüksége a fiókának.