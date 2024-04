A 2010-ben állított emlékhelynél az önkormányzat nevében Horváth Zoltán badacsonytördemici polgármester és Horváth István alpolgármester koszorúzott, a Badacsonylábdi Partszépítő és Fürdőegyesület nevében pedig Bognár Andrea és Mészárosné Nagy Judit. Az emlékezők az 1945-ben meggyilkolt főjegyző sírjánál is lerótták tiszteletüket.

Badacsonylábdi Partszépítő és Fürdőegyesület nevében Bognár Andrea és Mészárosné Nagy Judit helyezett el koszorút Péczer Sándor sírján

Fotó forrása: Badacsonylábdi Partszépítő és Fürdőegyesület

Ma is őrzik Péczer Sándor emlékét, aki 1937-től volt Badacsonytördemic (akkor még Nemestördemic) és Szigliget körjegyzője, majd főjegyzője. Szolgálati ideje alatt számos fejlesztés valósult meg, többek között Nemestördemic villamos hálózatának kiépítése. A számára végzetes napon, 1945. március 27-én motorkerékpárral Nemestördemicre indult a körjegyzőségbe, hogy a szegényeknek járó pénzt kifizesse, és a hivatali iratokat elássa. Útközben szovjet katonák látószögébe került, akik gondolkodás nélkül lelőtték. Motorját, ruháit elvették, majd ott hagyták az út szélén elvérezni. Felesége, másfél és féléves kislánya hiába várta haza. A szocialista rendszerben a körjegyző emlékét hivatalosan nem ápolhatta a község, sőt, a rendszerváltozás után is további húsz évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy méltó emléket állíthassanak számára, ami 2010-ben meg is történt.