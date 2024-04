A zenei élet széles körben ismert házaspárja, bármilyen furcsa, a gazdálkodásban, az állattartásban, a tenyésztésben is otthonosan mozog. Persze nem sok száz birkára, vagy szürke marhára kell gondolni, hanem az önfenntartó életmód irányába mutató egykori falusi portákra jellemző háztáji gazdaságra. Két hatalmas komondor őrzi a birtokot, az ő jóváhagyásuk nélkül nem javasolt a kapun belépni. Patrícia és Péter egyértelmű jelzése után, az "engedély" birtokában léptem be a kertkapun pár napja.

Szép, rendezett birtok, impozáns ház fogadott, majd a házigazdák kíséretében juhokkal, kecskékkel, tyúkokkal, nyulakkal találkozhattam. – Az állatok szeretete mindkettőnk esetében a gyermekkorból ered. Ami engem illet, a szüleimnél, nagyszüleimnél számos háznál tartott állattal ismerkedhettem meg már egészen apró gyermekként. Tyúkok, nyulak, kacsák, disznók tartása szinte alapvetésnek számított a falusi portáknál, de nekünk még birkánk is volt. Szóval ilyen előzmények mellett nem csoda, hogy mindig is vágytam valami hasonlóra, és amikor erre lehetőségem nyílt 2016-ban, belevágtam – mondta Péter, aki ekkor már feleségével, Patríciával együtt kezdte meg családi gazdaságuk alapjainak lefektetését.

– A juhok tartása egyértelmű volt számunkra, hiszen ehhez adott a terület és a már említett előzmények is erre sarkalltak minket. Őshonos magyar fajtára, a ciktára esett a választásunk, ami rendkívül ritka. Közepes termetű juh, kettős hasznosítású fajta, a húsa és a gyapja is keresett a piacon. Kezdésként három fiatal anyaállatot vásároltunk Hidegkúton, majd a szükséges engedélyek beszerzése után 2016-tól hivatalosan is ciktatenyésztők lettünk. Később egy fajtiszta kos is érkezett a nyájba. Számunkra a fajtamegőrzés a fő motiváció, amellyel mi is hozzájárulhatunk ennek a ritka fajnak a fennmaradásához, másrészt a jó minőségű, magunk által termelt hús is lényeges szempont. A bárányok egy részét levágjuk, vagy élő állatként értékesítjük – sorolta Tóth Péter.

Az évek során aztán bővült az állomány szárnyas jószággal, majd kecskékkel és nyulakkal, így a többféle, egészséges hús és a jó minőségű tojás saját forrásból biztosított számukra. Az állatok mindegyike őshonos magyar fajta, így nem meglepő, hogy a kutyaválasztásnál is ez volt a fő szempont. Két szép komondor őrzi a birtokot, Péter és Patrícia otthonát.

– A kutya kiválasztásánál azon túl, hogy magyar fajtákat néztünk, házőrzőt szerettünk volna, olyat, ami pásztorkutya is egyben. Így hosszas latolgatás után a komondor mellett döntöttünk. Jelenleg egy kan és egy szuka él nálunk, nagyon szeretjük őket, és arra törekszünk, hogy jól érezzék magukat. Ehhez fontos, hogy legyen területük és feladatuk. Ez adott, így amikor távol vagyunk, nem unatkoznak, s nem ásnak gödröket az udvarban, kertben. Ez egyébként a fajtaleírásban is szerepel, de talán az is pozitív hatást gyakorol rájuk, hogy ketten vannak. Ilyen szempontból két kutya jobb, mint egy. Tanulnak egymástól, több játéklehetőségük van, mi pedig nem bántuk meg, hogy komondort választottunk – folytatta a házigazda.

Tóth Péterék balatonedericsi birtokán természetesen nemcsak állatok találhatók, különböző növények, a zöldség és a gyümölcs is a családi gazdaság fontos részét képezi. Patrícia nagy kedvence a levendula, amelyből háromszáz tő található náluk, s tavasztól kellemes illattal árasztja el a környéket. Nem hiányozhat a szőlő sem innen, de van alma, körte, barack, cseresznye, szilva, szeder. Mindez összességében nagyon szépen hangzik, ám egy ilyen gazdaság fenntartása, működtetése igencsak sok tennivalóval jár, és a főállású tanári munka, illetve a különböző zenei formációkban való részvétel mellett az idővel is nagyon jól kell gazdálkodniuk.

– Igyekszünk korán kelni és ütemezzük a feladatokat. Szeretünk itthon lenni, mondhatni aktív pihenéssel töltjük a szabadidőnket, amelybe beletartozik a fűnyírás, a gyümölcsfák gondozása, a permetezés, az állatok etetése, itatása, a konyhakert rendben tartása. Szerencsére külső szakmai segítséget is kapunk. Az állatok kapcsán a helybeli Kutasi Attilára mindig számíthattam, tőle nagyon sokat tanultam. Néha nagyon jó lenne, ha több időt tudnánk fordítani az állatokra vagy a növényekre, de valahogy azért mindig megoldódik minden szükséges feladat, munka. Szeretjük ezt az önként választott életformát, ami új színt és sok örömet hozott nekünk az elmúlt nyolc évben, s minden alapunk megvan ahhoz, hogy ez a jövőben is így maradjon – tette hozzá végül Tóth Péter felesége egyetértő bólintása mellett.