Mások mellett felszólalt Weingartner Balázs, a HUMDA igazgatósági elnöke is, aki arról szólt: beszélgethetünk globális megoldásokról és várhatjuk a zöldebb jövőt, de hogy mi változik valójában, az rajtunk múlik. Szerinte most érkeztünk el oda, hogy megvizsgálhassuk, mi a jó nekünk, magyaroknak és Európának is. Fontos, hogy a zöld átállásnak meg tudjuk határozni a helyi értékrendjét Veszprémben is, és tartós sikerré tegyük a zöld átállást hazánkban. Ezt a célt szolgálja a HUMDA Zöld Életre Valók Roadshow-ja is.

Veszprémben a Rally Hungary verseny szervizparkjaiban, illetve a Veszprém Aréna előtt péntektől vasárnapig várják a szervezők az érdeklődőket óvodás kortól az idős korosztályig.