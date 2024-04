Jó ok az újságírói feladat, a fagyis cikk írása arra, hogy gyorsan egymás után, több helyen is megkóstoljunk többféle ízt. Akárcsak az elmúlt években, szerelmünk maradt az Őrség aranya és a csokis keksz, új kedvenc a Mars, ami a régi idők karamellfagyiját idézi. Ezek a gombócos kínálatban találhatóak meg. A tekerős változatnál nem változtattunk a tavalyi receptünkön: fekete tölcsérbe kértünk hófehér citromot. Ez klasszikus és hűsítő, a jeges-kesernyés íz enyhíti a melegérzetet. Ja, és ezúttal nem tudtunk ellenállni a cappuccinónak, az került tekerve a tetejére, és csak megerősítette a régi bölcsességet: minden édességet csak jobbá tesz a kávé.

Április 13-án sorban állás a fagyizónál? Igen, mert idén a nyárias tavaszban korán kezdődik a fagylaltszezon, Zircen is

Fotó: Rimányi Zita/Napló



A zirci nyárias tavaszban a korán kezdődő fagylaltszezon nem meghökkentő, de azon meglepődtünk, hogy még mindig 300 forint egy gombóc a bakonyi kisváros központjában. A 82-es főút melletti, tekerős fagyit áruló helyen a kis adag 400, a nagy 750 forint. Van gluténmentes tölcsér is. Itt álltak egyszerre 20-30-an is a sorban, kettesével-hármasával. Megtudtuk, hogy egy hete nyitott ki a fagyizóhely, és hétvégente jellemző, hogy többen várakoznak előtte, de nem kell sokáig ácsorogniuk, gyors és kedves a kiszolgálás.

Már a színek hűsítenek, a citrom ígérete, ami a tölcsérben várakozik ránk, cappuccinóval megfejelve a bakonyi kisvárosban

Fotó: Rimányi Zita/Napló



A csoki-vanília összeállítás az, amire mindig lehet számítani – többen erre esküsznek, ennél maradnak, és csetényi ismerőseink arra a kérdésre, hogy miért voltak hajlandók sorban állni a fagylaltért, azt felelték: mert a csavarós zirci a legjobb szerintük. Egy másik család azért vágyott fagyira szombaton késő délután, mert a nap folyamán nagyobb bakonyi túrát tett meg vendégeivel.

Ember legyen a talpán, aki fagyirajongóként választani tud ilyen kínálatból, a napi ajánlatok kézzel írt tételei közül

Fotó: Rimányi Zita/Napló



Ugyancsak kirándulók, biciklizők pihentek meg a híres zirci cukrászda fagylaltosablakánál. Itt egy dekagramm 100 forint, egy gombóc pedig 4-5 deka, ez ki is van írva. Így a gyors, könnyű matek után tudhatjuk, hogy 4-500 forint egy gombócnyi adag. Van vegán fagyi is a napi ajánlatban, és elhatároztuk, hogy legközelebb itt mindenképp megkóstoljuk a házi krémest, a zserbót, a sárkánygyümölcsöt és a feketeribizlit. Persze nem kizárólag azért, hogy írhassunk róla. Nem szégyelljük, élvezzük a fagyizást. Még egy kicsit visszatérve a fantázianevekre és az ízkölteményekre, -kompozíciókra, azt kell mondjuk, hogy a gyümölcsös mascarponéval nem lehet melléfogni, és az oreo is megihlette a fagylaltkészítőket, akárcsak több más neves édességmárka.