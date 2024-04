Páratlan időutazásra hívja az érdeklődőket az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) április 12-én nyíló időszaki tárlata. Az idő arcai című kiállítás az antik és a keresztény kultúra időfelfogását mutatja be: kalendáriumok, krónikák, képeslapok és fényképek mellett gyermekek számára is kipróbálható, kézzel fogható és digitális különlegességek várják a látogatókat.

A sárkány feje – részlet Az idő arcai kiállításból

Forrás: OSZK

A Pannonhalmi Hóráskönyv és Liszt Ferenc zsebnaptára

A látogatók egyéb kincsek mellett a páratlan Pannonhalmi Hóráskönyvvel és Liszt Ferenc zsebnaptárával is megismerkedhetnek. Így szemlélteti az összeállítás a hétköznapokból kiemelkedő emléknapjainkat, azok évről évre való megünneplésének fontosságát. Bepillantást enged a régi korok időről alkotott elképzelésébe, és azt is felvillantja, hogy eleink hogyan fürkészték a jövőt, hogyan gondoltak a hétköznapokra és az ünnepekre.

Az év és a nap köre és a múló pillanat

A kiállítás az idő három aspektusát ragadja meg. Az első térben, amely a lineáris, az egyenes vonalban haladó időt mutatja be, krónikák, régi kalendáriumok, híres emberek határidőnaplói láthatók. A ciklikus időt bemutató második térben jelenik meg az év és a nap köre. Ezen a helyszínen láthatók az egyházi évhez kapcsolódó szerkönyvek, valamint itt szemléltetik jeles napjaink egymásra épülését. A harmadik terem a múló pillanatba helyezi a látogatót. Egyfajta lelki vezetés során különleges tárgyak és idézetek segítenek megérteni minden pillanat fontosságát, a pillanatokban rejlő lehetőségeket és értékeket.

Saját jövőjüket kiforgathatják a jóslást vállalók, és régi csillagászati eszköz vezet be az asztronómia műhelytitkaiba

A rohanást, a körforgást és az ünnepi pillanatokat jeleníti meg a kiállítás, amelyben bábfigurától az éggömbig, jóskönyvtől Liszt Ferenc zsebnaptáráig változatos dokumentumokkal és tárgyakkal találkozhatunk, így térképek, fotók, órák, plakátok, mozgóképes és hangzóanyagok egyaránt színesítik a tárlatot. Külön erre az alkalomra érkezett Budapestre az 1500 körül készült Pannonhalmi Hóráskönyv, amely Az idő arcai egyik kiemelt látványossága. A legrátermettebbek lehetőséget kapnak arra, hogy egy 16. századi csillagászati eszköz segítségével bepillantást nyerjenek az európai asztronómia műhelytitkaiba, míg a saját jövőjük felől érdeklődők a modern technika és a Fortuna sorsvető könyv virtuális házasságának segítségével pillanatok alatt jósolhatnak maguknak olyan kérdésekben, hogy valaki sok ideig él-e, jó szerencséje lesz-e, gazdag lesz-e valamikor, vagy hogy a következő utazása szerencsés lesz-e.

Részlet Az idő arcai kiállítás látványos tereiből

Forrás: OSZK

A ciszterciek éggömbje, a napkorong feltekerése, az állatövi jegyek, képeslapküldés, naptárba pecsételés

A látogatók digitális formában megforgathatják a fővárosban, a tárlat keretében a zirci Ciszterci Műemlék Könyvtárból kölcsönzött éggömböt, amelyen 1250 csillag látható 64 csillagképbe rendezve. A gyerekek feltekerhetik a napkorongot az ég legmagasabb pontjára Szent Iván napjánál, ugyanitt jelképesen tüzet is ugorhatnak, de lehetőség nyílik gyönyörű hasonmás imakönyvek lapozgatására is. A tárlaton a látogatók távcső nélkül is alaposan szemügyre vehetik a zodiákus tizenkét állatövi jegyét. Ezeket képeslapként is elküldhetik maguknak a kiállítás fotópontjából, vagy be is pecsételhetik határidőnaplójukba a kiállításhoz készült bélyegző segítségével.

A Khronosszal és Kairosszal ábrázolt idő és a tárlatban a látogatót kalauzoló alakok

Mivel az antikvitásban két alakkal, Khronosszal és Kairosszal ábrázolták az időt, a kiállítótérben ez a két alak kíséri a látogatót. Khronosz a végtelenül hömpölygő idő megtestesítője, a fiatal Kairosz viszont az értékes pillanatnyi időt fejezi ki. A kiállítás kurátorai: Túri Klaudia, Varga Bernadett és Szovák Márton, az OSZK Régi Nyomtatványok Tárának munkatársai. A belsőépítészetért Gazdag Mária, az OSZK két korábbi tárlatáért is nemzetközi elismerést aratott tervező, a grafikai munkákért a sokoldalú művész, a Misztrál együttessel frissen Kossuth-díjat kapott Török Máté felelt. Az idő arcai kiállítás július 11-éig, keddtől szombatig 10 és 18 óra között tekinthető meg.