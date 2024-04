Nemcsak az ágakat, gallyakat gyűjtötték halmokba, hanem szemetet is szedtek. Mielőtt kesztyűket húztak volna, Polgárdy Imrét, a vármegyei közgyűlés elnökét kérdeztük, aki a helyszínen elmondta: közeledik a Föld napja, és ebből az alkalomból úgy döntöttek, hogy ők is szeretnének valami hasznos tevékenységgel hozzájárulni szűkebb környezetünk szebbé tételéhez.

– Vannak látványos lehetőségek, mint például a faültetés, ám mi egy másik lehetőséget próbálunk most ki. Erdőtakarításra jelentkeztünk be a Vergához, amellyel régóta nagyon jó a kapcsolatunk. Ők partnerek voltak ebben, és a kollégákkal ezt az időt erre szánjuk – mondta a közgyűlés elnöke.

Kiderült, a hivatal munkatársai teljes létszámban jelen voltak. S hogy miért fontos egy-egy hasonló esemény az intézmény életében?

– Másképp tudunk viszonyulni egymáshoz a hétköznapi munkában is – jelentette ki Polgárdy Imre.

Ugron Ákos Gábor, a Verga Zrt. vezérigazgatója a Naplónak és a veol.hu-nak arról beszélt, sajnálatos módon az erdőkben még mindig gyakori a szemetelés, hiába a sok figyelemfelhívás.

– Sokan úgy gondolják, hogy az erdő olyan hely, ami mindenkié és senkié, amivel problémát okoznak – mondta, és hozzátette, hogy a Gulya-domb kiemelt turisztikai, közjóléti helyszíne a veszprémi erdőgazdaságnak.

– Ez egy olyan erdő, ami Veszprémhez kötődően a veszprémiek igényeit tudja kielégíteni az erdei sétálástól az erdei tornáig, a kocogástól a kutyasétáltatásig. Gyakorlatilag parkerdő jelleggel tartjuk fenn – fogalmazott.

A területen egyébként jelentős feketefenyő-állomány van, ami szerinte őshonossá fog válni, de ehhez erdészeti beavatkozások is kellettek, kellenek. Legutóbb tavaly év végén léptek ez ügyben, ami után ágak, koronarészek maradtak a helyen, amiket nem sikerült elhordaniuk.

– Az utak mentén, öt-öt méteres sávban szedik össze a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Hivatalának munkatársai ezeket a gallyakat, hogy könnyebb legyen sétálni, de tűzvédelmi szempontból is sokat jelent ez. Majd olyan helyre hordjuk, ahol tovább hasznosítjuk: ledaráljuk és visszük biomassza-hasznosításra. De természetesen, ha találunk szemetet, azt is összeszedjük, és egyéb területrendezési dolgokat is meg tudunk egyúttal csinálni. Örömteli a segítség, mert fontos a munka, amit elvégeznek, ráadásul csapatösszetartás is, így mindenkinek nyereség – zárta szavait Ugron Ákos Gábor.